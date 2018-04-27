В Новобелице в многоэтажке мужчина едва не устроил взрыв, решив распилить баллон с газом, пришлось вызывать МЧС — фото, видео

  • 27 апреля 2018, 10:24
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26 апреля по адресу Ильича, 161-В, на шестом этаже мужчина попытался распилить баллон, из которого пошел газ.

Как сообщают читатели «Сильных Новостей», мужчине пришлось обратиться в скорую помощь. Медработники вызвали на место происшествия МЧС, участкового и Следственный комитет.


Запах от вещества, которое находилось в баллоне,стоял даже на лестничной площадке. По предварительной информации, мужчина нашел 20-литровый баллон на одной из свалок. После попытки вскрыть емкость, он почувствовал недомогание и вызвал «скорую». «Подрывника» госпитализировали еще приезда спасателей, сообщили в пресс-службе ведомства.


В квартире спасатели обнаружили баллон и разлившуюся из него жидкость. Предположительно — ангидрид уксусной кислоты. Спасатели дегазировали и нейтрализовали вещество щелочным раствором, а баллон изъяли.


Как рассказали очевидцам сотрудники МЧС, баллон не взорвался только чудом.






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