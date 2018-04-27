«Люди, опомнитесь!» В Гомеле соседи отказывают инвалиду в установке подъемника

26 апреля в гомельской школе № 60 проходило собрание жильцов дома № 18 по улице Народного Ополчения. Вопрос на повестке дня стоял один: разрешить инвалиду-колясочнику Андрею Антоненко установить подъемник или нет. Забегая вперед, скажем, что вопрос не решился. И виновата не власть — она теперь как раз на стороне Андрея. Но соседи по-прежнему против.

Напомним, 27-летний Андрей Антоненко с рождения имеет физические ограничения. Он передвигается на коляске — в основном, в пределах своей квартиры. Попасть на улицу не так просто. В лифт еще можно кое-как заехать. Но на площадке первого этажа колясочника ждут семь ступней, по которым нужно исхитриться съехать.

Семья Андрея долгое время ходила по инстанциям, чтобы установить в подъезде подъемник, но вопрос не решался. Первоначально местные власти в ответах ссылались на то, что инвалид-колясочник в данной квартире не зарегистрирован, и именно поэтому нельзя установить подъемник.

Но уже в мае парень станет собственником данных «квадратов». Однако подъемник для него все равно остается только мечтой. И препятствие этому — соседи. Они против. Председатель ЖСПК в марте провела опрос жителей дома, собрала подписи — всего 106, и все против установки подъемника.

После статьи на Naviny.by и общественного резонанса в дело вмешался председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. Ранее Андрей неоднократно пытался попасть к нему на прием, но подчиненные мэра под разными предлогами не пропускали парня.

«Спасибо мэру, он порядочный и ответственный человек!»

«Там было в горисполкоме целое совещание по нашему вопросу. И мэр сказал: парню нужно помочь! Он сказал своим подчиненным до 27 апреля разобраться в ситуации, дал им две недели. Я со своей стороны хочу сказать, что Петр Алексеевич по-человечески отнесся к нам, это очень порядочный человек, и хочу высказать ему огромную благодарность, поскольку без его участия вопрос не тронулся бы с мертвой точки. Он человек ответственный, вник в проблему. Спасибо ему огромное!» — рассказывал, волнуясь, Андрей.





С ним вместе корреспондент Naviny.by в четверг отправилась на собрание жильцов дома. На собрании решался единственный вопрос — можно ли установить в подъезде подъемник?





На встречу с жильцами пришли представители местной власти, коммунальных служб, МЧС. Они говорили, что подъемник не нарушит их спокойствие, что он соответствует всем нормативам и не займет много места.

Выступили представители исполнительной и «народной» власти — заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Куницкая и депутат Владислав Фесенко. Взывали к состраданию, сочувствию, милосердию. Но лица в зале были угрюмы.









«Вы не понесете никаких финансовых издержек!»

Замглавы администрации объяснила, что подъемник установят за счет спонсорских средств. Оборудование же будет передано семье Антоненко. И именно они будут оплачивать техническое обслуживание и электроэнергию.

«Затраты будут мизерные как по электроэнергии, так и за обслуживание», — уверяла Куницкая.

«Мы все — люди, которые должны сопереживать, понимать, прощать. И любой человек, любой гражданин должен пользоваться всеми благами, которые есть у вас, есть у нас. Поэтому и Андрей Владимирович тоже как человек, как гражданин нашей республики хочет общаться с людьми, дружить, он хочет дышать свежим воздухом! Я вас попрошу от имени администрации района, от себя лично, просто от человека — давайте поддержим установку подъемника! Тем более, я хочу еще раз подчеркнуть, финансовых издержек вы не будете нести! Сегодня администрация взяла на себя такую ответственность — за счет спонсорских средств помогут наши предприятия и организации», — взывала к жильцам дома Надежда Куницкая.

Выступила и мать Андрея. Тамара Антоненко не ожидала, когда возник вопрос по подъемнику, что будет такое негативное отношение со стороны соседей.

«Мы были шокированы. Вы все против нас ополчились. Мы стали изгоями. Нам было очень страшно это пережить. Поэтому мы стали защищаться — обратились в разные органы. Спасибо власти, что нас поддержала. Обратились в суд, потому что вы прекрасно знаете, что есть закон о создании препятствий для безбарьерной среды для инвалидов. Мы это не скрываем. Но как пошел резонанс, мы отозвали иск, мы согласны идти на примирение, хотя мы с вами никогда не ссорились. И надеемся — последнее слово за вами, что вы скажете», — выступила Тамара Ивановна.

Слово дали и самому Андрею.

«С большинством из тех, кто тут присутствует, я даже не знаком, поэтому было бы неправильно с вашей стороны относиться ко мне каким-либо образом негативно, поскольку лично вам каждому и в целом я ничего плохого не сделал. Поэтому с человеческой точки зрения, не по-христиански испытывать ко мне негатив тогда, когда вы меня даже не знаете. Давайте решать вопрос мирным путем, никто же не стремится к обострению конфликта. Я хотел получить от вас понимание и поддержку и заодно познакомиться с вами», — сказал Андрей.

Посыпались вопросы из зала. Первый, который волновал соседей — почему Андрей не живет в квартире в микрорайоне Белица, которую раньше получила семья?

Тамара Ивановна объяснила, что квартиру она не получила, а строила сама, и что там условия для инвалида не лучше, чем здесь, и что с мая Андрей становится собственником квартиры на улице Народного Ополчения.

«Почему вам так не дает покоя моя квартира? У вас есть хоть частичка души, милосердие? Люди, опомнитесь!» — растерянно спрашивала мать инвалида.

Раздался крик из зала: «А как нам жить?! Как мебель носить?»

Представители власти, коммунальных служб, МЧС подробно и дотошно объяснили: механизм не нарушит спокойный быт жильцов, не съест их метры, не будет мешать ходить туда-сюда.





Специалисты посчитали, если Андрей будет каждый день один раз пользоваться механизмом для спуска и один раз для подъема, то за месяц придется заплатить за электроэнергию 13 копеек. Если жильцы хотят — для Антоненко поставят отдельный счетчик.

Опять возмущенные крики из зала: «А сколько он места занимает? А что, если он загорится, а если кто-то спичку бросит, или какой-то бензин разольют?!»

Представитель МЧС уверял — подъемник безопасный. Но, судя по недовольным лицам в зале, эти уверения соседей Андрея не убедили.

Председатель кооператива волновалась: «Дом у нас и так холодный. А если вы при установке подъемника будете делать реконструкцию тамбура или двери уберете?» «Ваши двери, ваш тамбур будут сохранены!» — уверял представитель коммунальников.





Представитель местной власти даже пошел по рядам и всем желающим показал на экране своего смартфона, как выглядит подъемник и как он работает.

Но в зале нашли новый аргумент: «А шум?! Он же шуметь будет!»

«И пусть каждый живет со своим «против»

Выступил и депутат Владислав Фесенко. Он только недавно узнал о проблеме, и она для него непонятна.

«Мы столкнулись с ситуацией, что человек с ограниченными возможностями нуждается в нашей поддержке. Он не просит же каких-то денег, никто не просит от вас какого-то там участия — просто скажите „да“. Ну скажите, как часто вы покупаете и вносите в подъезд мебель? Вы говорите о каком-то шуме, а по факту у каждого бывает то вечерника, то еще что-то. Подъемник — это как машинка для стрижки: погудит две минуты, и всё! Я прошу поддержать этот проект», — убеждал собравшихся депутат.

Началось голосование. Насупленные люди не спешили тянуть руки. Одна рука, две... три... Из почти сорока человек в зале.













Замглавы администрации не выдержала: «Надо же поддержать человека! Он такой же, как и мы! И мы ни от чего не застрахованы. От тюрьмы и сумы не зарекайтесь».

«Надо дать возможность человеку дышать свежим воздухом! Я не жилец вашего дома, но разрешите мне поднять руку! Уважаемые жильцы, уважаемые люди, уважаемые человеки — давайте проголосуем», — просила Надежда Куницкая.

Но люди ответили не поднятыми руками, а очередной порцией гнева, направленного на этот раз против фотографа.

«Кто ему дал право снимать, мы не разрешали! Зачем нас снимать? Чтобы потом нас выбросить в интернет и опозорить?!» — кричали люди и требовали «убрать прессу», а журналистов упрекали, что они так «деньги зарабатывают на этом».





«Против — значит против. Так и будем все с этим жить, с этим „против“... Ситуация парадоксальная, я диву даюсь. Я живу тридцать лет на улице Бориса Царикова, у нас человек с ограниченными возможностями, мы просто все скинулись и поставили откидные рельсы — такого подъемника раньше просто не было. Мы это сделали. Я не понимаю вас, тут нужно обезличить ситуацию, забыть какие-то обиды... Неужели это причина, чтобы голосовать против?!» — не понимал позицию жильцов дома Владислав Фесенко.

«Или вы настолько злые, что не хотите помочь кому-то еще?»

Андрей Антоненко пытался объяснить своим соседям, почему обратился к журналистам — не только, чтобы решить собственную проблему, но и чтобы своим примером помочь тем, кто оказался в похожей ситуации.

Но зал его не слушал, перебивая на десятки голосов. «Дайте мне сказать, дайте мне сказать! — Андрей почти плакал. — Или вы настолько злые, что не хотите помочь кому-то еще?»

«Большое вам человеческое спасибо... Вам с этим жить до конца своей жизни...» — печально подвела итог собрания Надежда Куницкая.

Из 38 присутствовавших на собрании жильцов дома с горем пополам на установку подъемника согласились 22 человека, но этого недостаточно. Председатель кооператива пошла по квартирам. Местные власти просили Тамару Антоненко тоже совершить с Андреем поквартирный обход, поговорить еще раз с жильцами...





Кстати, в суде Железнодорожного района (он находится в одном здании с судом Центрального района), куда Андрей Антоненко не смог попасть из-за отсутствия пандуса, на днях начали делать новое крыльцо — безбарьерное. Пандус стали устанавливать аккурат после того, как Андрей побывал на приеме у главы горисполкома Петра Кириченко. Но это, конечно же, совпадение.