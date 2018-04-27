Айда на шашлыки! Погода в Гомеле на выходные

  • 27 апреля 2018, 09:14
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Последние апрельские деньки будут жаркими: синоптики обещают до +24°С. Самое время собираться большими компаниями и рулить на шашлыки.

Сегодня погода не готовит для гомельчан никаких сюрпризов: днем до +15°С, вечером возможны дожди. Завтра тоже все ровно и гладко: переменная облачность и до +17°С.

Зато в воскресенье с началом больших выходных придет жара: в этот день воздух прогреется до +24°С. И это не предел: столбик термометра продолжит подниматься и на «выходных» — к 1 мая метеорологи обещают +27°С.


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Места: Гомель (22182)

Метки: Погода (1803), Главное (5859)

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