Айда на шашлыки! Погода в Гомеле на выходные

Последние апрельские деньки будут жаркими: синоптики обещают до +24°С. Самое время собираться большими компаниями и рулить на шашлыки.

Сегодня погода не готовит для гомельчан никаких сюрпризов: днем до +15°С, вечером возможны дожди. Завтра тоже все ровно и гладко: переменная облачность и до +17°С.

Зато в воскресенье с началом больших выходных придет жара: в этот день воздух прогреется до +24°С. И это не предел: столбик термометра продолжит подниматься и на «выходных» — к 1 мая метеорологи обещают +27°С.