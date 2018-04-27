Фотофакт: в Западном гомельчанка хотела выброситься с балкона шестого этажа, спасатели подоспели вовремя

  • 27 апреля 2018, 08:55
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Сегодня утром в Западном на Амурской едва не произошла трагедия: девушка хотела выпрыгнуть с балкона шестого этажа.

Об инциденте рассказали в группе «Это Гомель, детка!» По словам очевидцев, попытка суицида не удалась: «Довольно быстро МВД и МЧС работало. Заблокировали окно и батут с другой стороны натянули».

Подробности выясняются.





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