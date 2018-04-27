Фотофакт: в Западном гомельчанка хотела выброситься с балкона шестого этажа, спасатели подоспели вовремя

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71 Видеофакт: 12 телохранителей бежали по периметру лимузина Ким Чен Ына В ходе визита в Южную Корею лидера КНДР Ким Чен Ына его сопровождал нетрадиционный кортеж: в пограничном городе Пханмунджом рядом с его лимузином бежали 12 телохранителей....

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178 Видеофакт: на выезде из Речицы перевернулась российская фура со щебнем Очевидец происшествия выложил ролик в YouTube сегодня.