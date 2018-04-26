В области не осталось районов со средней зарплатой ниже 600 рублей

В Гомельской области не осталось ни одного района со средней начисленной заработной платой ниже 600 рублей. Это следует из данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом.

Еще в феврале в Гомельской области было четыре района с зарплатой меньше 600 рублей: Кормянский (581,5 р.), Лоевский (590,9 р.), Петриковский (598,8 р.) и Хойникский (599,4 р.).

По итогам марта все районы Гомельской области прибавили в зарплатах, в результате чего наименьший размер зарплат теперь составляет 612,1 р. (Кормянский район). Это наибольший показатель за все время. Предыдущий рекорд составлял 605,5 р.

Самый высокий размер зарплат, как и прежде в Речицком районе — 959,7 р. Больше всего за последний месяц прибавил в зарплатах Жлобинский район — +89,8 р.

Средняя заработная плата по Гомельской области составила 818,3 р. Выше показатель был лишь раз — в декабре прошлого года. Тогда органы статистикb зафиксировали зарплату в размере 893 рублей.

В долларовом эквивалента средняя заработная плата в регионе составила 418 USD.