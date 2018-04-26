В области не осталось районов со средней зарплатой ниже 600 рублей

  • 26 апреля 2018, 18:54
  • 1030
  • 2


В Гомельской области не осталось ни одного района со средней начисленной заработной платой ниже 600 рублей. Это следует из данных, опубликованных Национальным статистическим комитетом.

Еще в феврале в Гомельской области было четыре района с зарплатой меньше 600 рублей: Кормянский (581,5 р.), Лоевский (590,9 р.), Петриковский (598,8 р.) и Хойникский (599,4 р.).

По итогам марта все районы Гомельской области прибавили в зарплатах, в результате чего наименьший размер зарплат теперь составляет 612,1 р. (Кормянский район). Это наибольший показатель за все время. Предыдущий рекорд составлял 605,5 р.

Самый высокий размер зарплат, как и прежде в Речицком районе — 959,7 р. Больше всего за последний месяц прибавил в зарплатах Жлобинский район — +89,8 р.

Средняя заработная плата по Гомельской области составила 818,3 р. Выше показатель был лишь раз — в декабре прошлого года. Тогда органы статистикb зафиксировали зарплату в размере 893 рублей.

В долларовом эквивалента средняя заработная плата в регионе составила 418 USD.


Деловой Гомель
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Метки: Экономика (13302), Область (5407)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 25/04 - 27/04 (5:59):

Самое читаемое