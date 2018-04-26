Фотофакт: на остановке «Вокзал» умерла женщина

  • 26 апреля 2018, 18:17
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Сегодня примерно между 16.00 и 17.00 на автобусной остановке «Вокзал» около ДК Железнодорожников умерла женщина.

О трагедии редакции «Сильных Новостей» сообщили читатели.

В данный момент на месте работают правоохранительные органы.

Подробности выясняются.


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