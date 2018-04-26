Кто выкручивает лампочки в подъезде? Жители Сельмаша пожаловалиcь в горисполком

На Сельмаше жители многоэтажки по ул. Дворникова, 16, устали бороться с соседями и пожаловались в горисполком. По их словам, те «систематически отключают свет и ломают лампочки». ЖЭУ не раз меняло лампочки и светильники, однако хулиганы продолжают пакостить.

— Просим принять соответствующие меры, так как у нас проживает большинство пенсионеров, — обращаются горожане.





Но оказать помощь горисполком так и не смог: к моменту проверки система освещения работала исправно. Призвать к отвественности нерадивых соседей также не удалось — нет фактов, свидетельствующих против них.