Кто выкручивает лампочки в подъезде? Жители Сельмаша пожаловалиcь в горисполком

  • 26 апреля 2018, 17:51
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На Сельмаше жители многоэтажки по ул. Дворникова, 16, устали бороться с соседями и пожаловались в горисполком. По их словам, те «систематически отключают свет и ломают лампочки». ЖЭУ не раз меняло лампочки и светильники, однако хулиганы продолжают пакостить.

— Просим принять соответствующие меры, так как у нас проживает большинство пенсионеров, — обращаются горожане.


Но оказать помощь горисполком так и не смог: к моменту проверки система освещения работала исправно. Призвать к отвественности нерадивых соседей также не удалось — нет фактов, свидетельствующих против них.


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