Как гомельские галки чистят столбы от объявлений — видеофакт

  • 26 апреля 2018, 16:18
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Свидетелем необычной картины стала гомельский корреспондент Naviny.by — галки небольшой стаей срывали с придорожного столба бумажные рекламные объявления.

Бумагу галки используют, чтобы выстилать свои гнезда, которые обустраивают на чердаках, под крышами или в дуплах. Также для этих целей галки собирают прошлогоднюю листву и траву.


Naviny.by
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Места: Гомель (22173)

Метки: Шапито (432)

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