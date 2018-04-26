Видеофакт: гомельский комбайн собирает зерно в Пакистане

  • 26 апреля 2018, 12:47
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Полевые испытания самоходного комбайна КЗС-575 производства «Гомсельмаша» провели в городе Дера-Исмаил-Хан.

По результатам испытаний разрабатывается план поставок продукции «Гомсельмаш» на пакистанский рынок.

Технику в Пакистан также поставляет МТЗ, который заключил с исламской страной контракты на $ 30 млн. За прошедшие 10 лет пакистанский дистрибьютор Шахсад Реазе приобрел 37000 белорусских тракторов. Ранее бизнесмен занимался продажей в Пакистане запчастей для белорусской техники, а позже стал одним из дистрибьюторов тракторов «Беларус» в стране.

В последние годы страны развивают торгово-экономическое сотрудничество. Пакистан, ВВП которого составляет более 230 млрд долларов, является одним из рынков сбыта белорусских тракторов вне СНГ. В течение последних десяти лет объем торговли между Беларусью и Пакистаном колебался в пределах 50 — 120 миллионов долларов в год. В 2017 году экспорт белорусских товаров в Пакистан составил $ 65 млн, на треть превысив объем поставок 2016 года.

Александр Лукашенко заявлял, что планирует увеличить товарооборот между странами до миллиарда в течение четырех лет.


Белсат
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Места: Гомель (22173), Пакистан (10)

Метки: Общество (29776)

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