Видеофакт: гомельский комбайн собирает зерно в Пакистане

Полевые испытания самоходного комбайна КЗС-575 производства «Гомсельмаша» провели в городе Дера-Исмаил-Хан.

По результатам испытаний разрабатывается план поставок продукции «Гомсельмаш» на пакистанский рынок.

Технику в Пакистан также поставляет МТЗ, который заключил с исламской страной контракты на $ 30 млн. За прошедшие 10 лет пакистанский дистрибьютор Шахсад Реазе приобрел 37000 белорусских тракторов. Ранее бизнесмен занимался продажей в Пакистане запчастей для белорусской техники, а позже стал одним из дистрибьюторов тракторов «Беларус» в стране.

В последние годы страны развивают торгово-экономическое сотрудничество. Пакистан, ВВП которого составляет более 230 млрд долларов, является одним из рынков сбыта белорусских тракторов вне СНГ. В течение последних десяти лет объем торговли между Беларусью и Пакистаном колебался в пределах 50 — 120 миллионов долларов в год. В 2017 году экспорт белорусских товаров в Пакистан составил $ 65 млн, на треть превысив объем поставок 2016 года.

Александр Лукашенко заявлял, что планирует увеличить товарооборот между странами до миллиарда в течение четырех лет.