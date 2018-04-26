В аптеке на проспекте Речицком гомельчанин с ножом обчистил кассу, его задержали

  • 26 апреля 2018, 12:12
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Вчера вечером в аптеку на проспекте Речицкий пожаловал неизвестный мужчина. Вот только понадобились ему не лекарства, а деньги из кассы. Угрожая ножом, он похитил 360 рублей и скрылся.

Милиция молниеносно отреагировала на вызов. Объезжая Советский район, сотрудники заметили мужчину, по приметам похожего на разбойника. Личный досмотр принес свои плоды: милиционеры нашли деньги и предполагаемое оружие.

32-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
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