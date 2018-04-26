В аптеке на проспекте Речицком гомельчанин с ножом обчистил кассу, его задержали
- 26 апреля 2018, 12:12
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