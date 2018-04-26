«После всего я перестала бояться темных улиц — хуже не будет». Гомельчанки откровенно о том, как столкнулись с насилием в семье

Героини нашего репортажа — девушки, прошедшие через моральное, физическое и сексуальное насилие в своих отношениях. Одни из миллиона сумевшие выйти из семейного ада за закрытыми дверями. Они нашли в себе силы рассказать «Сильным новостям» то, что никогда не рассказывали даже самым близким людям. А самое главное, спустя время, пережив посттравмы и восстановившись после эмоциональной пустоты, вместе с ними мы пытаемся найти ответ на самый тяжелый вопрос: «Почему они молчат?»

«Постоянно извинялся и имитировал своё самоубийство»

Оля, терпела побои от любимого человека на протяжении 5 лет.

Первый раз он избил меня спустя полгода отношений. Я была несовершеннолетняя, поэтому помощи искать было не у кого. И обнародовать всё это не представлялось возможным. После каждого раза он вставал на колени и молил о прощении. Я прощала раз за разом. Думала, что ничего лучше не найду.

Издевательства происходили периодически. Никто об этом не знал. Иначе, близкие люди бы вмешались. После побоев он постоянно извинялся и имитировал своё самоубийство. Это был его «способ» раскаиваться. Но всё это был лишь трюк.

Я осознала, что это переходит рамки адекватности только тогда, когда в больнице врач накладывал швы на лице и уговаривал написать заявление в милицию, хотя я не признавалась и говорила, что просто упала на катке.

Я виновата лишь в том, что позволяла ему это делать снова и снова. Нельзя было прощать самый первый раз. Но я не осознавала, что я жертва. Верила, что это любовь всей моей жизни. Что лучше ничего не бывает. Что могу никого больше не встретить и останусь совсем одна.

Сейчас это всё в прошлом. Восстановиться мне помогли новые отношения, в которых всё было совсем иначе. А ещё поддержка друзей.

Думаю, всё это идёт из детства. Если мальчику не объяснили, что девочку обижать нельзя — может вырасти вот такой тиран. У женщины вариант только один — бежать от этого монстра! Но самой осознать это порой сложно. Нужно не бояться этой темы и освещать ее чаще, чтобы женщины понимали, это не нормально и бороться с этим можно и нужно.

«Если бы это был какой-то маньяк в подворотне — было бы проще пережить»

Ира, винила себя в сексуальном насилии от мужа.

Наши отношения длились несколько лет. Моральное насилие было всегда, просто не активно и не воспринималось всерьез. Физическое началось после того как я бросила все и переехала в другой город, тем самым став абсолютно зависимой от человека в материальном и моральном плане. Хорошая работа и друзья остались в другом городе, и мой муж прекрасно понимал, что идти мне некуда.

На фоне постоянных ссор физического контакта мне не хотелось, но я же должна была исполнять супружеский долг. Уговоры и доводы «Что за жена такая, если без секса живём?!» Это было настолько мерзко, мне казалось, если бы это был какой-то маньяк в подворотне — было бы проще пережить это, чем когда близкий человек.





Физическое насилие тоже было, но закончилось после того, как он швырнул меня в стену. Испугалась я, испугался он. В тот же день съехал. И начался психологический ад. Требование развода, сам развод, жёсткие рамки «приемлемого поведения». Я оставалась жить в его квартире. Даже о визитах мамы в его дом нужно было сообщать заранее.

Легче стало, когда взяла в руки свидетельство о разводе, отдала ключи от квартиры на несколько недель раньше срока. Полчаса рыдала в машине от того, что это все закончилось. Я оправдывала насилие тем, что возможно дело во мне — фригидная, тупая, страшная и истеричная, кому ещё такая нужна? Я чувствовала себя виноватой — он такой крутой и интересный, парень нарасхват. Извиняться он никогда не пытался.

Бил он меня от пьянки до пьянки. Требования исполнения супружеского долга — с периодичностью раз в несколько недель.

Никто, кроме меня не знал. Даже он сам не понимал, что делает, как мне кажется. Я боялась об этом заикнуться — ибо выселит, будет орать, гнобить и уверять, что все дело во мне. Смогла об этом рассказать только после того, как все закончилось. Мама в шоке, папа сказал, что ещё раз увидит — убьёт.

Я жизнерадостный человек, а не депрессивная неврастеничка. Была жизнерадостной до знакомства с ним. Сейчас активно пытаюсь вернуть себе себя. А жертвой я себя почувствовала на утро первого принуждения. Так гадко было, что сложно подобрать какие-то внятные слова. Осознание пришло только после того, как я разрыдалась во время секса.

Почему я молчала? Сначала страх стать разведенкой в 25, когда вокруг одни декретницы да замужние дамы. Еще абсолютная финансовая зависимость — на свою зарплату я даже не могла себе позволить снять квартиру, чтобы жить там до окончания контракта.

После того, что я пережила, я перестала панически бояться ходить по тёмным улицам — хуже уже не будет, хуже уже было. Страх опять стать от кого-то зависимой, даже от близких и родных, превратился в фобию. Я стала «впахивать» как лошадь, чтобы всегда была возможность показать средний палец, собрать все свои вещи и уйти. Восстановление проходит медленно и тяжело — под лозунгом «полюби себя заново»

Я не знаю, почему происходит насилие в семьях. Для себя не нашла внятного ответа даже спустя год. Но женщины могут все! Вообще все. И не надо бояться уйти. Да, будет сложно. Морально, материально. Зато дышать будет легче. Не сразу, но со временем. Хуже, чем жить вот так — уже не будет.

Нужно об этом говорить. Нужны убежища! Везде. Нужно, чтобы люди знали о телефонах горячих линий, где с ними хотя бы поговорят. Я знаю, что в Минске есть. И если бы дело происходило там — мне кажется, я бы закончила это все гораздо раньше.

Нужно перестать осуждать. Чтобы женщины не боялись об этом говорить. А ещё перестать вдалбливать с малых лет «женщина должна». Единственное, что женщина кому-то должна, — это быть счастливой, если не себе, то хотя бы тем, кому она дорога, чтобы у них не прибавлялось морщин и седых волос.

«Он бил меня исключительно ногами»

Оксана, даже спустя 10 лет вздрагивает от имени своего бывшего парня

Мне казалось, что я вытянула счастливый билет. Все вокруг восхищались нашей парой. Агрессия начиналась, когда он выпивал. Сначала это были разборки. Даже спустя пару месяцев отношений я не придавала этому значения. Однажды он пришел под мой дом пьяный, я отказалась впускать. В подъезде он орал, что пойдет и утопится. Сначала я бежала за ним к реке, он демонстративно промочил ноги в воде. На этом его суицид закончился. А потом я бежала уже от него. Но он быстро меня догонял, толкал, я улетала вперед и падала. Он тягал меня по земле, давал пинка, бил по ногам, чтобы я не могла убежать.

Я смогла позвонить ночью его маме, попросила забрать своего сына, сказала, что боюсь он меня убьет. На тот момент он уже пытался меня душить. К полуночи пришли его родители. Вместо того, чтобы меня спасать, они кинулись на меня с кулаками и обвинениями, что я во всем виновата. Это я испортила им идеального сына!

Что я сделала после этого? Простила, мы переехали жить к его родителям, считая, что там все будет проще. Так и было, кроме постоянного прессинга его мамы, которая не скрывала своего пренебрежения и не стеснялась сказать: «Сыночка, она же тебя использует!»

От первого избиения до следующих прошло около полугода. Когда мы уехали жить в его собственную квартиру, завели кошку, устраивали быт, начался ад.

О наших проблемах знали, но знали ровно столько, чтобы не начинать панику и «эвакуацию» меня из этих отношений. Издевательства происходили по вечерам, ночам, за закрытой дверью, когда никого не было рядом.

Ему было достаточно выпить бутылку пива, чтобы начать конфликт. А там как снежный ком. Вон мы ругаемся, а вот я уже лежу на полу, и он бьет меня исключительно ногами. Потом поднимал, душил, тягал по стенам, орал, снова толкал, а потом снова бил, вдобавок тонна унижений и оскорблений.

До меня дошло, что это край, лишь после того, как на утро я не смогла обуть ногу в кроссовки. Она отекла, болела и посинела. Его родители — известные рентгенологи в городе. Я решила пойти к ним на прием, была готова к перелому или серьезной трещине в ступе. Заодно попытаться донести до них, что их сын — домашний тиран. Тщетно.

Про контроль телефона, проверку социальных сетей, запрет на общение с друзьями, я даже не говорю. В доме я была скорее мебель.

Я долгое время пыталась понять, почему я молчала. Мне приходилось оправдываться за то, что меня били. Ведь в обществе у нас как? Тебя бьют — значит, в этом виновата ты сама. Говорить об этом вслух, чтобы услышать «постарайся себя изменить», «поищи причины в себе», «может быть, ты что-то делаешь не так» я не хотела? А еще давление окружающих, ведь «такая прекрасная партия, жилье свое, высшее образование, кого ты лучше еще найдешь?».





Из-за постоянного прессинга, унижений и оскорблений, моя воля была полностью сломлена, я уже не осознавала, что жертва. Мной манипулировали в угоду другому человеку, делали «удобной» и послушной, не имеющей право на какие-либо возражения. Я была на эмоциональном дне, когда во время побоев я начинала думать: «Да убей ты уже меня, чтобы я так не мучилась».

Давление со стороны партнера, осуждение в обществе, невозможность уйти от партнера из-за страха преследования или расправы, эмоциональная зависимость — причины, почему я год терпела насилие.

Даже спустя 10 лет я все еще учусь уважать других мужчин. Долгих мучительных 10 лет я борюсь с комплексами, возвращаю веру в себя, учусь любить себя и окружающий. Страх, что все может повториться, у меня до сих пор. «Послевкусие» тех ужасных отношений — я никому не верю.

К сожалению, в Гомеле нет специализированных приютов или убежищ для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Но если вы чувствуете себя в опасности, находитесь в кризисной ситуации или нуждаетесь в помощи — не бойтесь обращаться к сторонним людям. Все услуги предоставляются бесплатно!

• в «Гомельский городской центр социального обслуживания семей и детей» ул. Юбилейная, д.8, корп. 2, тел.: 8-0232-58-63-78;

• в территориальный центр социального обслуживания населения ул. 50 Лет БССР, д. 19, тел. «Доверие» 8 (0232) 34-97-92;

• на горячую линию для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801, работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Звонок со стационарного телефона бесплатный по всей территории Беларуси!!!