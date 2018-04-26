Видеофакт. В Гомельском районе на одном участке горело сразу два дома

Ночью 25 апреля на улице Социалистической в поселке Романовичи произошел пожар.





Сотрудники МЧС, прибыв на место происшествия, зафиксировали открытое горение жилого и нежилого зданий, которые расположены на одном участке. Хозяйка домовладений находилась во время пожара во дворе.





Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество в нежилом строении, а в жилом здании повредил 20 квадратных метров кровли и перекрытия. Обошлось без пострадавших.

Одна из рассматриваемых причин возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи и обогревателей.











