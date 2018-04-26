Видеофакт. В Гомельском районе на одном участке горело сразу два дома

  • 26 апреля 2018, 11:40
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Ночью 25 апреля на улице Социалистической в поселке Романовичи произошел пожар.


Сотрудники МЧС, прибыв на место происшествия, зафиксировали открытое горение жилого и нежилого зданий, которые расположены на одном участке. Хозяйка домовладений находилась во время пожара во дворе.


Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество в нежилом строении, а в жилом здании повредил 20 квадратных метров кровли и перекрытия. Обошлось без пострадавших.

Одна из рассматриваемых причин возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печи и обогревателей.





gomel.today
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