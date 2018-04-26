32 года назад произошла авария на Чернобыльской атомной станции
26 апреля 2018, 10:51
1264
1
Сегодня 32 года со дня аварии на Чернобыльской атомной станции. Из всех стран, которые затронули ее последствия, в процентном соотношении Беларусь пострадала больше всех. 26 апреля 1986 года — день, который разделил на «до» и «после» жизни многих белорусов.
— В этот день я гуляла с бабушкой в гомельском парке: катались на
каруселях, ели мороженое. Возвращались домой — поднялся сильный ветер,
он обжигал. Добежали, закрыли окна, — вспоминала в разговоре с TUT.BY
день аварии на ЧАЭС минчанка Надежда Назарова. — Через неделю, когда
узнали, что произошло, родители в панике принялись искать, куда нас с
сестрой можно вывезти. Плечо подставили родственники из Гродно... В
больнице Гродно нас обследовали врачи, сказали: одежду сжечь, а волосы —
остричь, а еще лучше — побриться налысо. Одежду уничтожили, а вот с
волосами до пояса расстаться не смогли.
Свою историю, связанную с Чернобылем, могут рассказать многие
белорусы. Половину из 118 районов нашей страны в разной степени
затронула чернобыльская катастрофа, наиболее пострадал 21 район. Из 2,2
миллиона людей, которые жили на загрязненных землях, эвакуировали и
отселили 138 тысяч, еще около 200 тысяч сами уехали с пострадавших
территорий.
На самых загрязненных землях создали Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник. Здесь хранится треть всего
«чернобыльского наследия», которое досталось Беларуси после аварии на
АЭС: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония. Отсюда навсегда
отселили тысячи людей, задача этих территорий — не пустить радиацию
дальше.
После аварии на атомной станции на большую часть Беларуси выпал
радиоактивный йод-131. В течение первых месяцев после катастрофы он
полностью распался. Однако йодный удар привел к патологиям щитовидной
железы, особенно у детей.
На 66% территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137
превышали 10 кБк/м2. Максимальный уровень загрязнения почвы цезием-137 в
ближней зоне ЧАЭС обнаружен в населенном пункте Крюки Брагинского
района — 59 200 кБк/м2, а в дальней зоне (локальное пятно на расстоянии
250 км от ЧАЭС) — в населенном пункте Чудяны Чериковского района
Могилевской области — 59 000 кБк/м2.
Стронций-90 выпал на Беларусь более локально. Уровни загрязнения
почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) обнаружены на 10%
территории республики. Максимальные уровни стронция-90 обнаружены в
пределах 30-км зоны ЧАЭС и достигали величины 1800 кБк/м2 в Хойникском
районе Гомельской области. Наиболее высокая активность стронция-90 в
почве в дальней зоне обнаружена на расстоянии 250 км — в Чериковском
районе Могилевской области — и составила 29 кБк/м2, а также в северной
части Гомельской области, в Ветковском районе, — 137 кБк/м2.
2% площади страны загрязнены трансурановыми элементами (плутоний-238,
239, 240 (238, 239, 240Pu)) — с плотностью более 0,37 кБк/м2.
Преимущественно это касается Брагинского, Наровлянского, Хойникского,
Речицкого, Добрушского и Лоевского районов, а также Чериковского района
Могилевской области. Загрязнение изотопами плутония с высокой плотностью
характерно для тридцатикилометровой зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни
наблюдаются в Хойникском районе — более 111 кБк/м2.
Когда распадается плутоний-241, на радиоактивно загрязненных
территориях образуется америций-241. По радиотоксичности он близок к
изотопам плутония. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году,
общая активность почвы на загрязненных территориях Беларуси будет в 2,4
раза выше, чем в начальный послеаварийный период. Снижение
альфа-активности почвы от америция до уровня 3,7 кБк/м2 ожидается только
после 2400 года.
Подробную информацию о том, какой урон Беларуси нанесла эта авария,
можно прочесть на сайте Департамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Чернобыльская катастрофа нанесла Беларуси и экономический удар. Ущерб
оценивают в 235 миллиардов долларов США — в расчете на 30 лет
преодоления последствий катастрофы. Это 32 бюджета республики за 1985
год.
С 1989 года оппозиция проводит в Минске шествие «Чернобыльский шлях»,
посвященное трагедии. В прошлом году украинский город Чернобыль посетил
президент Беларуси Александр Лукашенко.
Самое обсуждаемое
В Жлобине матери осужденных за наркотики со всей Беларуси заявили о намерении начать бессрочную голодовку
Полоцкие чиновники закупили для субботника себе и Кочановой польские куртки по $50
Абсурд абсурдов: 8 витеблян признали виновными в «несанкционированном» распитии чая дома
Застреленный из пулемета на полигоне солдат был свидетелем по делу Коржича
СМИ: 17-летняя школьница, прыгнувшая в Гомеле с моста, до этого резала себе вены из-за ссоры с директором колледжа. Подробности трагедии
Видео: медработники затянули пенсионерку-инвалида в машину «скорой» на коленях. Теперь женщина лежит на вытяжке
МВД: Экс-председатель Гомельского райисполкома брал взятки около трех лет