Гомельчанин пытается улучшить работу общепита, с порога требуя жалобную книгу

Когда Виктор первый раз пришёл в редакцию, то с порога потребовал выдать ему книгу замечаний и предложений. Мы с недоумением сняли документ с полки, а незнакомец взял ручку и начал писать. «Вас кто-то обидел?» — попробовала угадать содержание будущей записи редактор. «Пока нет», — ответил странный посетитель и всем своим видом попросил не отвлекать его. Через пять минут в нашей книге появилась запись о том, как изменить мир к лучшему. «Шутка?» — подумали мы. Четыре месяца знакомства показали, что Виктор не шутит. Ему слово.
— Мне почти 50 лет, — начинает рассказ наш герой, который никаким
героем себя не считает. — Живу на два места — в Гомеле и районном центре
Гродненской области. В 90-х занимался общественной деятельностью,
поэтому не понаслышке знаю, как увлечь людей и работать в команде. Люблю
порядок во всём и, наверное, чаще других задаю себе вопрос: почему наше
общество не идеально? После смерти мамы выстрелило — причины кроются в
мелочах. В реанимации, к примеру, запрещено пользоваться мобильниками, а
они звонят. Потому что кто-то из медперсонала игнорирует запрет. В моём
случае это случилось в тот момент, когда мама держала меня за руку и
хотела что-то сказать... Нельзя находиться в пьяном виде на улице, но
прохожие в стельку встречаются постоянно. Даже подростки, которым после
23 часов без взрослых родственников из дома лучше не высовываться.
Причина та же. Начал искать ответы на классический вопрос «что делать?».
И нашёл. Надо разбираться в каждом конкретном случае, учить людей
уважать закон и окружающих. На это нужно время, возразите вы. На это
есть книга замечаний и предложений, отвечу я.
С собой у Виктора всегда блокнот, в который за последние полгода
внесено около сотни записей. Это результаты его личного мониторинга
гомельских кафе, столовых и ресторанов.
— Решил начать с объектов общепита, самого слабого звена в цепочке
отношений «человек — общество», — продолжает рассказ Виктор. — Уже успел
обойти около полусотни точек. В одних пообедал, в других выпил чашечку
кофе, а в некоторых так и не дождался своего заказа. Практически везде,
где бы ни был, оставлял запись в книге замечаний и предложений. Есть
пару адресов, где мне её не выдали по первому требованию и даже
грозились вызвать милицию. Так, к примеру, было в столовой одного
госоргана. Я не нашёл в меню молока и хотел предложить руководству
столовой включить продукт в список предлагаемых к обеду блюд. Заведующая
закатила скандал.
Важный нюанс — Виктор никогда не говорит, зачем ему понадобилась
книга замечаний и предложений. По закону, и не обязан этого делать — в
нормативном акте чёрным по белому прописано право первого требования. Но
практически везде безобидная просьба воспринимается в штыки.
— У большинства книга ассоциируется с жалобной. И в этом виноваты в
том числе СМИ, — удивляет прямотой собеседник. — Мало рассказываете о
ней, а если и делаете это, то в контексте рубрики «Добро пожаловаться».
На самом деле книга — реальный и действенный инструмент совместного
созидания. Внося свои замечания и предложения, просто оставляя отзывы,
можно изменить микроклимат в отдельно взятом кафе, повлиять на его имидж
и даже прибыль. Но для этого администрация должна перестать мыслить
совково, не прятать книгу от клиентов, а выставлять на видном месте, а
ещё лучше — сопровождать её размещение броской надписью. Например:
«Получить ваш отзыв для нас большая честь».
Виктор обошёл практически все крупные объекты общепита и говорит, что
правила обращения с книгой нарушаются повсеместно. Среди уже упомянутых
(непредставление по первому требованию и хранение в недоступном месте)
народный эксперт называет ещё с десяток.
— На странице 67 отсутствует запись о лице, ответственном за ведение
книги, либо она устарела. Запись есть, а работника нет — уволен или в
командировке. В таком случае локальным актом нужно предусмотреть, кто
заменяет временно отсутствующего работника, и сделать соответствующую
запись на упомянутой странице. Ещё одна типичная ошибка — нарушение
сроков рассмотрения оставленных в книге записей. Законом на это
отводится 15 рабочих дней (в отдельных случаях — месяц). Отметку об
отправке ответа заявителю тоже нужно зафиксировать в книге. Увы, у
многих этого нет, — поражает обстоятельным изучением вопроса собеседник.
Но больше всего его веселят ответы горе-работников общепита,
убеждающих клиентов, что книгу забрали на проверку. Тем, кто попадает на
такую «удочку», Виктор советует перечитать правила хранения книги, а
это почти три печатных страницы текста постановления Совмина. Изъять
книгу не вправе даже местный исполком, призванный проводить проверку
процедуры её ведения и хранения. Так что никто и ничто не может помешать
вам сделать запись, если того просит душа.
Чаще всего, по словам Виктора, возмущаются администраторы кафе, где
он ничего не заказал. Так и говорят: «Что вы собрались писать, если даже
кофе у нас не выпили?». Народный эксперт возвращает к началу начал:
книга предоставляется по первому требованию. Торг неуместен.
— Согласен, что хозяин кафе может поинтересоваться, зачем мне вдруг
понадобилась книга, если я только вошёл в кафе. Но об этом меня надо
вежливо спросить и только после выдачи книги. В противном случае, будет
нарушен закон. Кстати, чаще всего я спешу оставить запись по улучшению
качества обслуживания клиентов. И для этого необязательно делать заказ.
Достаточно несколько минут постоять у входа и понаблюдать, — признаётся
Виктор. — Здесь могут курить официанты или работники кухни, что,
согласитесь, не красит заведение. Неожиданно может вываливаться из
дверей перебравший спиртного клиент. А для меня это тоже звоночек — раз
администрация кафе позволяет своим посетителям такое, грош цена их
дорогим люстрам и накрахмаленным скатертям.
Положительных примеров тоже хватает, успокаивает Виктор. Неоднократно
он замечал искреннюю заботу и интересные приёмы в обслуживании
клиентов.
— Приятно удивило атмосферой и умением слышать клиентов кафе, недавно
открытое на площадях крупного торгового центра. Сюда я пришёл отдохнуть
с семьёй и заодно «в разведку». Расположились, сделали заказ, в
ожидании рассматривали окружающие нас детали и делились впечатлениями.
Как вдруг за соседним столиком раздался отборный мат. Обратились к
администратору, попросили сделать замечание клиентам. Вопрос решился в
считанные минуты. Здесь, как потом выяснилось, хамов не терпят, даже
если они приняли на грудь лишнего. Кафе позиционирует себя как семейное и
культурное заведение, поэтому приоритет отдаётся спокойной душевной
обстановке, — делится подробностями Виктор и надеется, что так будет
всегда, а не только в первые месяцы работы.
Углублённо изучить законодательство о книге замечаний и предложений
нашего героя заставил случай. Это было полгода назад, после очередной
госпитализации его матери в районную больницу. По его мнению, должной
помощи она не получила и, в конце концов, попала в реанимацию. Вечная
занятость администрации больницы, равнодушие отдельных сотрудников и на
этом фоне потеря близкого человека повергли Виктора в шок.
— Светом в этой «тьме» оказалась обычная санитарка. Я решил
отблагодарить пожилую женщину за доброту. Попросил книгу замечаний и
предложений. Сначала документ долго искали, потом отказались выдать.
Тогда я не знал законодательства. И это послужило толчком глубоко
вникнуть в тему, — вспоминает Виктор.
Параллельно с мониторингом объектов общепита народный эксперт
стучится в различные кабинеты чиновников. Говорит, что с поддержкой
государства будет легче проводить «работу над ошибками». Но не для того
чтобы наказывать руководство и персонал, а напоминать о существовании
законов.
— Поймите правильно, я не собираюсь ни на кого жаловаться. Вообще, не
имею такой привычки. Если будет работать цепочка «книга — запись —
реакция», то не нужно никаких дополнительных звеньев, общественных
советов и штрафов. Главное, чтобы люди пользовались книгой по назначению
— замечали и предлагали, а исполнители правильно и в сроки реагировали
на эти записи. Уверен, это заставит многих пересмотреть политику ведения
бизнеса, что положительно скажется не только на имидже объектов
общепита, но и в целом города, области, страны, — считает Виктор.
Топ-5 типичных ошибок обращения с книгой замечаний и предложений:
- отсутствие на месте;
- хранение в недоступном месте (например, в кабинете начальника, ключи от которого только у него);
- предъявление не по первому требованию, а спустя 20 и более минут;
- отсутствие на стр. 67 записи об ответственном за ведение книги;
- несоблюдение сроков рассмотрения изложенных замечаний и предложений.
У гражданина, желающего внести запись, нельзя требовать:
- предъявить документ, удостоверяющий личность;
- объяснить причины, вызвавшие необходимость оставить запись;
- сделать заказ или покупку;
- не читать соседние записи.
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