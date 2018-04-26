В поселке Ильич мужчина насмерть забил женщину

  • 26 апреля 2018, 09:31
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Труп был обнаружен в собственной квартире погибшей.

На теле имелись следы побоев. Как сообщает МВД, правоохранители установили, что женщина была убита в ссоре, вспыхнувшей после взаимных возлияний.

Подозреваемый задержан.


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Места: Ильич (7)

Метки: Криминал (9780)

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