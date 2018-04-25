В Гомеле ищут водителя, который на пешеходном перекрестке сбил подростка

  • 25 апреля 2018, 14:52
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Происшествие произошло 14 апреля в восьмом часу утра.

 Водитель автомобиля Mazda 6 ехал по улице Кирова со стороны улицы Рогачевской в направлении Новополесской. В районе дома № 46 не предоставил преимущество пешеходу, 17-летнему парню. В момент включения разрешающего сигнала светофора (зеленого) тот перебегал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, — рассказала подробности ДТП официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Юноша угодил под колеса автомобиля и был доставлен с травмами в больницу.

Граждан, которые были свидетелями ДТП, просят сообщить о нем по телефонам в Гомеле: 8-0232- 68-26-28, 68-44-44, или в дежурную часть ГАИ УВД Гомельского облисполкома.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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