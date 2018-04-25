После окончания аспирантуры она легко сможет устроиться к Илону Маску. Речичанка рассказала о своей учебе в Сингапуре

Когда-то в школе ее обзывали «отсталой», а сейчас речичанка Василиса Мишугина учится в аспирантуре в Сингапуре и в скором времени станет кандидатом наук в области нейрокомпьютерных интерфейсов. Просто повезло? Или добилась сама? Читайте вдохновляющую историю о том, как можно стать невероятно умным человеком, даже если ты родится в белорусском райцентре, где сначала в тебя никто не верил.





История Василисы Мишугиной начинается как и у всех обычных жителей маленьких городков. Садик, школа, а потом планы на «побег» в город с большими перспективами. Разница лишь в том, что кто-то ищет оправдания в своих неудачах, оправдывая их маленькими городами, отсутствием возможностей, а наша героиня искала шанс на самореализацию.

«Я родилась, росла и училась в Речице. Сначала в одной школе, затем в другой, потому что меня пришлось перевести. Мой дядя был умственно-отсталым, все его знали, и в школе меня травили, что я тоже такая. В другой школе про дядю моего никто не знал, и я быстро стала отличницей. Мне попалась лучшая учительница и дела пошли в гору! Я стала играть в школьном театре, читать стихи на конкурсах и планировала стать актрисой. Когда в городе открыли лицей, то в нем не было театрального класса, и я пошла в физмат. С тех пор я двигаюсь в техническом направлении. Школу и лицей люблю и вспоминаю».









Для маленькой Речицы открытие лицея означало хорошую подготовку для поступления. Выпускники лицея в большинстве случаев поступают на лучшие специальности в стране. Их успехами интересуются не только лучшие учителя, собранные в одном образовательном учреждении — следит весь город.

После выпуска Василиса уехала в Минск и поступила в БГУИР. Она хотела поступить на факультет компьютерных сетей и систем, но завалила белорусский язык на тестах и пошла на факультет компьютерного проектирования. Удивительно, но факт — учеба подходила к концу и специальность перевели на так желанный когда-то ФКСИС. Диплом у Василисы «инженера — электроника».

«В БГУИРе учились мой брат и папа, но бросили. Вот я и подумала, что эту цепочку надо остановить и закончила! Моя бабушка была очень довольна. К поступлению готовилась весь год. Универ меня научил тому, что даже если ты чего-то не знаешь, то это можно прогуглить или найти в библиотеке. Училось мне в целом легко, но бывали разные периоды. Я любила путешествовать, поэтому иногда приходилось непросто».









На третьем курсе Василиса решила зайти в отдел международного сотрудничества университета и спросить, есть ли возможности учиться где-нибудь по обмену. На ее удачу через месяц закрывалась подача на летнюю стажировку в Сингапуре со стипендией, и она подала заявку. Составили с девчонками из международного отдела все документы, и, так как она была единственным человеком из Беларуси, кто вообще подавался, место она получила легко. Чтобы поехать ей пришлось сдать сессию за пять дней на месяц раньше, и, как сама Василиса признается, сдала она ее очень плохо.

«Стажировка в Сингапуре была очень интересной. Я познакомилась с людьми из разных стран и поработала с электроэнцефалограмами и языком программирования Питон. Получила бесценный опыт и подтянула английский».





Во время учебы Василисы в университете, БГУИР сотрудничал с Наньянгским Технологическим Университетом и профессора из Сингапура приезжали в Минск, чтобы отбирать студентов для аспирантуры. После получения диплома девушка подала заявку, прошла тест и собеседование, но её не взяли. Все потому, что ту сессию перед стажировкой в Сингапуре она сдала плохо и средний балл не проходил отбор. Брали только с 8 и выше, а у нее был 7.5 баллов.





«Но я решила не расстраиваться и не терять время. Пошла в магистратуру в БГУИР. Это было очень хорошее решение, я получила исследовательский опыт, поработала учителем в средней школе и университете, подняла свой средний бал до 9.5 и впоследствии поступила в аспирантуру в Сингапур.

Сейчас я учусь в аспирантуре (PhD) и скоро планирую закончить. Большую часть времени я занимаюсь своим исследованием. Есть и немного преподавательской деятельности — это требование от Министерства образования Сингапура, от которого мы получаем стипендию. Моя тема исследования — это Нейрокомпьютерные интерфейсы (brain-computer interfaces).

Я занимаюсь машинным обучением и распознаванием образов. Ищу информативные характеристики сигналов ЭЭГ, чтобы лучше различать, о каком движении тела думает человек. Эта технология позволяет улучшить жизнь людям с разными формами паралича или серьезными двигательными нарушениями. Большую часть времени я работаю с уже записанными сигналами ЭЭГ, программирую и проверяю разные методы на точность классификации, а также, вместе с профессором, изобретаю свои собственные».









Василиса скромно добавляет, что Илон Маск как раз начал работать в этом направлении, и появилось отделение в Америке, и буквально недавно они начали набор на эту вакансию. И после учебы в Сингапуре она могла бы легко попасть к нему на работу, но пока Василиса не хочет строить далеко идущие планы. Жизнь слишком непредсказуема, ведь когда-то она не могла представить, что окажется так далеко от дома, поэтому сейчас что-то загадывать молодая девушка просто боится.





Период адаптации в новой стране был самым тяжелым за время всей учебы. В Беларуси было много хороших друзей, она всегда была окружена вниманием. По приезду в Сингапур появилось ощущение вакуума, очень сильного одиночества.

«Я звонила маме и друзьям каждый день, писала во всех мессенджерах. Это была мощная поддержка для меня. Я стала человеком, который пялится в телефон на вечеринке, только потому, что я сильно скучала по дому, родным и друзьям. Моя адаптация длилась около 2 лет, но и до сих пор я не могу сказать, что она полностью завершилась. Понять, почему мне одиноко, мне помогла мудрость от Аглаи Датешидзе: "Жила-была девочка. И никто с этой девочкой не играл. Девочка очень расстраивалась, пока не поняла, что это она сама ни с кем не играет. И начала".

Я никогда не планировала жить в Сингапуре. Это очень маленькое место, густонаселенное людьми, с искусственной атмосферой. Сюда очень прикольно приехать, когда ты турист, на недельку-две, но жить тут скучно и тяжело. А еще очень жарко — экватор, ведь. Но для аспирантуры и исследования — это очень хорошее место!

Я никогда не привыкну к жаре и к кондиционерам. Если ты одеваешься легко, потому что на улице 30 градусов жары, то будешь мерзнуть в автобусах, метро, магазинах и везде в помещениях. А если тепло, как в офис, где кондиционеры включены на 16 градусов тепла, то будешь как мороженко таять и потеть на улице».





Привычного графика работы у Василисы нет. Её работа всегда с ней — в компьютере. Иногда она все же приходит в офис, где есть рабочее место, но в последнее время работает дома. До написания диссертации времени остается все меньше и меньше, поэтому на вопрос о выходных, Василиса улыбается:

«На выходных я тоже работаю, потому что их просто нет в аспирантуре. Но чаще, конечно, встречаюсь с друзьями, или хожу гулять в центр, или еду на острова поблизости. А иногда вообще могу дома сидеть и в компьютерные игры со своим парнем рубиться, он тоже учится со мной вместе».





О Сингапуре Василиса может говорить бесконечно. За 4 года своей жизни здесь она неплохо узнала его изнутри. Для всех коренных жителей люди с запада — ангмо, что значит «рыжие» в переводе с кантонского. Раньше ангмо были в основном богатые американцы и англичане, приезжавшие работать или открывать бизнес. Поэтому на Василису сингапурцы смотрят, как на богатую супермодель.





Как и многих, нас интересует не только что именно изучает и разрабатывает Василиса в Сингапуре, но и её быт. Какая у нее стипендия, где она живет, хватает ли этих денег белорусской студентки?

«Я снимаю комнату в квартире в HDB — это такие местные многоэтажки, в которых ты можешь купить квартиру на 90 лет, а потом этот дом снесут и построят новый. Я стараюсь себе готовить сама, потому что в местных столовках все очень жирное, соленное и посыпанное глутаматом.

У меня есть стипендия от Министерства образования Сингапура —1520 долларов. А после защиты промежуточного экзамена —около 1900. Это не очень много для Сингапура с учетом всех цен, но мне хватает. В Беларуси у меня было иногда 100 баксов на месяц, и я была рада. Поэтому сейчас — это очень хорошие деньги.

За комнату я плачу половину — это 300 долларов, на еду уходит тоже 300-400. Что-то тратится на путешествия, что-то на покупки техники или одежды. Я поддерживаю разные проекты и благотворительность. Даже получается немного копить. Если не закончить вовремя аспирантуру, то за дополнительный семестр придется платить 12.000 сингапурских, это около 9000 американских долларов. Вот на это сейчас коплю, если вдруг не получится написать и защитить диссертацию вовремя.

Кофе в Старбаксе — 4-6 доллара, если в столовке (или, как это тут называется, в фудкорте) — «Копи О Косонг» или «Американо» — это 1 доллар. Хлеб, если тостовый, то 2 доллара, а если ржаной — то 4. Творога и кефира нет, но есть cottage cheese и buttermilk — они стоят 3 доллара за маленькую баночку. Такси стоит 13 долларов за 15 км. Обувь разная — я купила дешевые кросы недавно за 20, найки можно найти за 80. Парикмахер в хорошем салоне будет стоить от 100 баксов, в китайской «минутке» можно за 5 подстричься, но рассчитывать придется на стрижку «человек-гриб».





Как мы уже писали выше, о планах на будущее Василиса старается сейчас не думать. Знает одно — хочет закончить аспирантуру, и пойти в докторантуру, а потом работать в университете — преподавать и исследовать в какой-нибудь чудесной стране нашей Планеты. Но, может быть, через год она снова решится на кардинальное изменение в своей жизни, уедет в Америку работать с основателем Теслы. В любом случае, мы уже сейчас можем начинать гордиться тем, что «наших» людей будут узнавать не только как «поедателей» картошки, но и как выдающихся исследователей в области нейронных компьютерных интерфейсов.



