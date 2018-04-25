От двух до шести. Вынесен приговор по резонансному делу о порче свинины и говядины на Гомельском мясокомбинате

Гомельский областной суд 25 апреля вынес приговор по резонансному делу о порче 178 тонн свинины и говядины на Гомельском мясокомбинате.

Как сообщалось, под уголовное преследование попали десять человек — уже бывший заместитель министра сельского хозяйства Василий Пивовар, экс-генеральный директор ОАО «Гомельский мясокомбинат» Ричард Стефанович, ряд ветврачей, в том числе бывший замдиректора ветнадзора Александр Букин.

Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в злоупотреблении властью или служебными полномочиями, служебной халатности, бездействии должностного лица.

Суд приговорил бывшего замминистра Василия Пивовара к двум годам лишения свободы. Экс-генеральный директор мясокомбината Ричард Стефанович приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в 1.000 базовых величин, замдиректора мясокомбината Александр Бондаренко — к пяти годам лишения свободы и штрафу в 750 базовых величин.

Ветврач комбината Арсений Скворчевский осужден на два года колонии-поселения. Главный ветврач комбината Игорь Семенов приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 750 базовых величин, начальник городской ветстанции Виктор Волченков — к двум годам лишения свободы. Сотрудник ветстанции Василий Кравцов приговорен к двум годам лишения свободы.

Начальник холодильного цеха мясокомбината Игорь Мельников осужден на три года лишения свободы и оштрафован на 500 базовых величин.

Начальник управления ветеринарии областного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Алла Лазовская приговорена к 1,5 года лишения свободы, бывший замдиректора ветнадзора Александр Букин — к двум годам лишения свободы.

Также суд постановил взыскать солидарно со всех осужденных 681 тысячу рублей в пользу Гомельского мясокомбината в счет ущерба. Кроме того, каждому из осужденных запрещено занимать определенное время руководящие должности.

Тушенка, как вещественное доказательство, будет уничтожена.

Все фигуранты взяты под стражу в зале суда.

Задержания руководителей происходили в декабре 2015 года после проверок мясокомбината, когда КГК и Администрация президента получили информацию о том, что на предприятии хранятся тонны испорченного мяса. Мясокомбинат не справлялся с переработкой поступавшего сырья. Мясом были забиты все холодильники, туши лежали прямо в коридорах.

КГК поручил проверить правдивость сведений Минсельхозпроду. Администрация президента перенаправила обращение в Гомельский облисполком, тот — в региональный комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Проверяющие действительно обнаружили в холодильных камерах мясо «темного, практически черного цвета, с неприятным запахом, загрязненное, порченное грызунами, с пометом грызунов».

Всего в таком состоянии хранилось 178 тонн свинины и говядины на сумму более 7,2 млрд рублей до деноминации.

Однако контролеры ничего не предприняли, запрет на переработку и реализацию мяса не наложили, а часть испорченного мяса отправили на Оршанский мясоконсервный комбинат, где из него изготовили консервы — более 3 тысяч банок. Впоследствии они были изъяты правоохранительными органами, передает БелаПАН.