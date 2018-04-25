Топ-5 самых убыточных акционерных обществ Гомельской области

Открытые акционерные общества Гомельской области опубликовали результаты хозяйственной деятельности за 2017 год. «Деловой Гомель» проанализировал бухгалтерские отчетности наиболее крупных гомельских предприятий и составил рейтинг самых убыточных акционерных обществ нашего региона. Рейтинг составлен по сумме полученной прибыли до налогообложения.

Самым убыточным открытым акционерным обществом Гомельской области стал Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. По итогам 2017 года предприятие получило более 50 млн. рублей убытков.

Как уже отмечал «Деловой Гомель» убытки ЦКК связаны не только с финансированием реализуемых в настоящее время инвестиционных проектов, но и образуются по итогам текущей деятельности организации.

В тройку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области вошли два предприятия деревообрабатывающей отрасли. Даже спустя 10 лет после утверждения концерном «Белесбумпром» плана реализации мер по модернизации деревообрабатывающих организаций, в который вошли «Гомельдрев» и «Речицадрев», исправления ситуации не наблюдается. В результате убытки предприятий составили соответственно 23,7 млн рублей и 7,8 млн рублей.

Помимо деревообработчиков существенные проблемы продолжает испытывать и строительная отрасль. ОАО «Гомельпромстрой» еще несколько лет назад входил в десятку самых прибыльных предприятий области. А сегодня предприятие входит в пятерку самых убыточных. Причем если у первой тройки огромные убытки во многом обусловлены реализацией инвестиционных проектов, то ОАО «Гомельпромстрой» оказался в убытках за счет нерентабельной текущей деятельности.

Пятерку самых убыточных акционерных обществ Гомельской области замкнул Светлогорский ДСК. За прошлый год предприятие получило более 5 млн убытка. Напомним, что в прошлом году в отношении предприятия было открыто дело об экономической несостоятельности. В настоящее время Светлогорский ДСК проходит процесс санации.