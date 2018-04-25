За нарушение ПДД гомельчанин предстал перед судом в пятый раз

Суд Советского района Гомеля рассмотрел материал о задержании пьяного водителя, которому запрещено садиться за руль. За нарушения правил дорожного движения 43-летнего мужчину судили уже пять раз, всего же в его активе восемь судимостей, сообщает городской журнал «Белка».

Впервые на скамье подсудимых гомельчанин оказался в 2001 году за хулиганство и кражу. С 2010 года в биографии безработного с короткими промежутками времени стали фигурировать статьи о нарушении правил дорожного движения в пьяном виде.

В 2015 году суд Советского района признал подсудимого виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения повторно. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

В апреле прошлого года антигерой стал на учёт в уголовно-исполнительной инспекции Советского РОВД. Ему под роспись напомнили о правах и обязанностях. В том числе о том, что автомобиль до истечения срока, указанного в приговоре суда, можно использовать только в качестве пассажира. Но уже в августе в 4:50 утра гражданина задержали за рулём потрёпанной «двойки» на улице Белорусской. Водитель по всем признакам был пьян, но от освидетельствования отказался. Только на словах признал, что употребил водку с пивом.

Суд Советского района всесторонне рассмотрел собранные материалы и личность обвиняемого. Было принято во внимание как наличие у него маленького ребёнка, так и общественная опасность поступка, а также нелестная характеристика: на путь исправления не становится, нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.

Новый приговор — 2,5 года лишения свободы и очередное продление запрета садиться за руль. Автомобиль конфискован в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.