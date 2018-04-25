«Нелегальный березовик»: как гомельчане собирают сок

На Гомельщине завершается сбор березового сока. Много белорусов, несмотря на угрозу получить штраф, заготавливают березовый сок «на свой страх и риск». Один из таких сборщиков рассказывает Belsat.eu, зачем и как собирают березовый сок.

«Сок очень полезен, вымывает накопленные за осень, зиму шлаки, — говорит Александр, — особенно хорошо очищает почки. К тому же он богат микроэлементами. Летом, когда жарко, полезнее пить березовый сок, чем воду. Я собираю сок не ради экономии, ведь у нас в Беларуси многие лесхозы заготавливают сок, и можно за 10 −20 коп. за литр купить тот сок. Но, если рядом с лесом живешь, хочется самому собирать».





По словам Александра, в этом году сезон сбора сока был довольно коротким из-за того, что долго лежал снег, а потом резко потеплело. Всего березовый сок шел около трех недель.

«Как только на дереве появляются почки и листья — дерево уже не дает сок, — говорит Александр. — Если хорошо идет сок, то утром и вечером по два литра сока из одной бутылки можно взять. Я в позапрошлом году заготовил полторы тонны сока, а в этом году только 100 литров. Обычно ставлю около 10-20 двухлитровых бутылок. Есть такие березы, что можно и две бутылки повесить на одно дерево».





Гомельчанин считает, что сбор сока не вредит дереву, если выдерживать технологию: не делать слишком широкое отверстие в дереве и, конечно, убирать после сбора металлические вещи и бутылки. «Нужно сделать маленькое отверстие, например, узенькой стамеской, — объясняет технологию Александр. — Не нужна большая площадь голого дерева, достаточно сантиметр на сантиметр. Береза ​​потом быстрее заживает. Вредно, когда люди делают большие отверстия, оставляют в дереве железки разные, не убирают пластиковые бутылки за собой. Я, например, после окончания сбора забираю свои бутылки, если отверстие большое в коре — закрываю его мхом».

Жители Беларуси могут бесплатно заготавливать березовый сок для личных потребностей. Но, для этого нужно пройти инструктаж по технологии и местам сбора сока в лесничестве или лесхозе. В противном случае грозит штраф за самовольный сбор березового сока — от 490 до 1225 рублей.





В Беларуси все лесхозы, которые имеют березовые массивы, заготавливают сок. В прошлом году было реализовано 15,5 тонн напитка, из них на 13,5 тысяч заключены договора с перерабатывающими предприятиями республики, а 2 тысячи тонн продали населению. Часть березового сока отправили также и на экспорт.