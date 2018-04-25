Весенняя акция «Краіна Вітаміна» от «Евроопт» завершилась. Что будет дальше?

Полезная акция «Краіна Вітаміна» от крупнейшего ритейлера «Евроопт» продлилась почти два месяца, и за это время белорусы смогли вырастить на своих подоконниках 16 видов растений. В поддержку акции была открыта чудо-комната на Денисовской, запущен видеоканал в YouTube, а между офисами происходила нешуточная «битва» за лучший мини-огород. В столице и областных городах были организованы мастер-классы, на которых всех желающих обучали секретам выращивания и ухода за растениями. Ждать ли от «Евроопта» новых интересных проектов?

За время действия акции «Краіна Вітаміна» покупатели гипермаркетов «Евроопт», интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» получили в подарок более 6 миллионов наборов «Краіна Вітаміна». Проект объединил вокруг себя семьи и даже офисы, на подоконниках которых теперь красуются огурцы, укроп, петрушка, редис и другие растения.

К началу весеннего сезона акция стала наглядным пособием для юных садоводов и показала им чудо зарождения новой жизни. «Краiна Вiтамiна» помогла привить ребятам трудолюбие, любовь к родной земле, развить внимание и терпение. Через выращивание и уход за растениями городские дети смогли понаблюдать за красотой природы и увидеть чудо зарождения новой жизни в очень простой и понятной форме.

В детской комнате «Оранжерея» в ТРЦ «Е-Сити» на Денисовской, 8 в Минске можно было вживую увидеть все 16 растений коллекции, понаблюдать за их ростом и узнать секреты выращивания. Помимо этого на территории комнаты были организованы увлекательные зоны для игр, рисования и фотосессий.

Поклонники акции с интересом следили за видеоблогом колоритного персонажа Вітаміна, который вместе со своим другом Яном не только успешно выращивал растения из коллекции «Краіна Вітаміна», но также изучал белорусский язык. Зрители оценили интересную подачу видеороликов и современный юмор героев. Каждая серия блога набирала более 100 000 просмотров.

Подхватили идею выращивания растений и блогеры. Они снимали сюжеты, показывали результаты своих экспериментов, делились лайфхаками и полезной информацией. В социальных сетях и дети, и взрослые выкладывали фотографии своих огородов. Всего за акцию было опубликовано более 7000 фото и видео под хэштегами #краінавітаміна и #краинавитамина.

Но главный вопрос остается открытым. Что же будет дальше? Очевидно, что это не последний яркий проект от «Евроопт», и торговая сеть продолжит традицию эмоциональных акций лояльности для своих покупателей. Какой будет следующая идея — станет известно совсем скоро! Так что следите за новостями. И будьте готовы к новому, интересному и полезному занятию!