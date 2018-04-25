После игр у фонтана у ребенка разъело жилетку. Что за опасную жидкость спасатели нашли на Привокзальной площади?

Вчера молодая мама вместе с двумя детьми вышла на прогулку к фонтану на Привокзальной площади. Но, увы, погулять с удовольствием не получилось: маленькие исследователи обнаружили в фонтане сильную кислоту. Пришлось вызывать МЧС.

Об этом инциденте редакции «Сильных Новостей» рассказала Ирина Никонова.

— Моя дочка решила потрогать водичку в фонтане и облокотилась животом на ободок,а через секунду жилетку, в которой она была, полностью разъело какой-то жидкостью, разлитой по всему фонтану. Еще мой младший сынок трогал ее руками. Мы сразу же вызвали МЧС. Они приехали и оцепили весь фонтан.





Девушка выражает благодарность спасателям как за оказанную медицинскую помощь, так и за моральную и надеется, что виновные будут наказаны.

— Хорошо, что пострадала только жилетка, а не мои дети.

Предположительно, разлитой жидкостью могла оказаться сильная кислота, но последнее слово за санэпидемстанцией: ей еще предстоит провести проверку.

Официальный представитель МЧС Мария Клезович подтвердила «Сильным новостям», что выезд по такому вызову действительно был.

— Сотрудники МЧС действительно выезжали к фонтану на Привокзальной площади. На месте была обнаружена щелочная среда, но мы не можем сказать, была ли это кислота. Фонтан промыли, и теперь с ним все в порядке, — сказала Мария Клезович.

Напомним, в пятницу, 27 апреля, в Гомеле откроется сезон фонтанов.