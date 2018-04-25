Кто украл детcкую курточку в ТЦ «Секрет»? Милиция разыскивает подозреваемых

  • 25 апреля 2018, 09:23
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В выходной день, 15 апреля, около 16.00 в магазине «Waikiki» пропала детская кожаная куртка розового цвета. Подозрение пало на двух женщин, который в тот день совершали покупки в торговом центре.

Если вы узнали женщин с фото, просьба сообщить по телефонам +375 (232) 75-13-39 или 102.

 

 



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