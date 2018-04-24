Отношения с родителями, неразделенная любовь, конфликты в школе. За первый квартал в Гомельской области 13 попыток и 1 совершенный детский суицид

В облисполкоме на семинаре обсудили вопросы ситуаций с суицидальными проявлениями в подростковой среде и озвучили шокирующие цифры: только за первый квартал этого года зафиксировано 13 попыток и один совершенный суицид.

Как правило, на отчаянный шаг подростков толкают проблемы в семье, неразделенная любовь и школьные конфликты. Самый опасный возраст, когда подростки чаще всего предпринимают попытки свести счеты с жизнью, — 14-17 лет. Родителям стоит быть более внимательными к детям, потому как в большинстве случаев суициды носят импульсивный и демонстративный характер, а юношеский максимализм может сыграть злую шутку. Согласно статистике, за первый квартал этого года 14 подростков пытались покончить жизнь самоубийством и одному это, к сожалению, удалось, сообщает газета «Гомельские ведомости».

Напомним, в январе девятиклассницу сняли с 16 этажа многоэтажки на ЗИПе: школьница сидела на общем балконе, свесив ноги. К счастью, до прыжка дело не дошло. Спустя месяц, в феврале, в Мозыре подросток прыгнул с окна 5-го этажа после ссоры с матерью. А в начале этого месяца 17-летняя школьница резала вены и прыгала с моста после школьного конфликта.