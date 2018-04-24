СМИ: 17-летняя школьница, прыгнувшая в Гомеле с моста, до этого резала себе вены из-за ссоры с директором колледжа. Подробности трагедии

10 апреля с автомобильного моста в Сож прыгнула 17-летняя учащаяся одного из гомельских колледжей. Позже стало известно, что это была ее вторая попытка суицида в тот день.

Как рассказали «Нашей Ниве» источники в колледже, последней каплей для девочки стала выволочка, которую директор учреждения образования публично устроила прямо во время занятий.

«Шло занятие, но преподавателя не было. Учащиеся разговаривали между собой. Неожиданно в кабинет вошла директриса, обвела взглядом и остановилась на той самой девушке. Не знаю почему, может, просто не повезло, ведь девушка ближе всех к ней сидела, — рассказывает собеседник. — Девушка сидела с телефоном и облизывала чупа-чупс. Короче, директор накинулась на нее и стала кричать, чтобы та выбросила конфету, чуть ли не выдернула чупа-чупс у девушки изо рта. Ладно, выкинули. Тогда директор начала кричать, мол, почему эта девушка сидит с телефоном, стала его вырывать».

Телефон директор отобрала, вывела девушку в коридор, где продолжила громко ее отчитывать, утверждает собеседник.

«Через пару минут девушка вернулась в кабинет. Покопалась в своей сумке и вышла. Подумали, может, пошла плакать. Но позже выяснилось, что она пыталась вскрыть вены в туалете», — продолжает очевидец.

Девушку отвели к местному психологу. Что было дальше — неизвестно. Но в тот же день она прыгнула с моста в Сож.

Эту историю повторили несколько учащихся из колледжа.

Директор колледжа сообщила, что такая версия событий — ложь. Мол, на девочку она не кричала и ссоры не было.

Ранее была информация, что после прыжка в реку девушка попала в реанимацию. Учащиеся колледжа говорят иначе, мол, ситуация оказалась не такой серьезной.

«Люди видели, что она выплыла самостоятельно. Однокурсницу уже ждут, а в больницу ей носят конспекты пропущенных ею занятий», — говорит собеседник из колледжа. Он сообщает, что девушка отделалась лишь синяками. Сейчас ей оказывают психологическую помощь, поэтому она пока не вернулась на учебу.

По городу ходят слухи, будто директор после происшествия провела собрание, на котором пыталась выяснить, не связывает ли кто-либо ту ссору с последующими событиями.

Но учащиеся это не подтвердили.

«Директор действительно проводила собрание, но не упоминала, что кто-то виноват или вообще кто-то имеет отношение к истории. Все ограничилось слезной речью о том, что подростки сегодня жесткие, что надо друг друга уважать и что интернет — это зло», — говорят ученики.

Известно, что девушка — сирота. Ее описывают как «эмоциональную, но тихую, почти что забитую», которая с трудом контактировала с одногруппницами. Живет она в общежитии, а директор колледжа считается социальным опекуном девушки.