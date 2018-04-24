Треть насильственных преступлений на Гомельщине совершается в семьях

В прошлом году на Гомельщине возбуждено 373 уголовных дела по фактам преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, а за три месяца этого — уже 118.

На совместном заседании коллегии областной прокуратуры и УВД облисполкома обсудили эффективность принимаемых мер по профилактике таких преступлений. Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Жизневская, серьезную озабоченность вызывают насильственные преступления, треть из которых совершается в семьях. В первую очередь ущемляются права наименее защищенных категорий граждан: женщин, детей, пожилых людей.

В органы внутренних дел каждый час поступает около двух сообщений о конфликтах в семье. Каждое второе убийство, каждый третий факт умышленного причинения тяжких телесных повреждений совершены в сфере семейно-бытовых отношений. В 75% случаев жертвами насилия стали женщины, в 95% — насилие совершали мужчины, в 10% — в этот момент присутствовали дети. Что может более красноречиво сказать о серьезности проблемы?

— Проведен тщательный анализ всех случаев, но дело еще и в психологии. В народе всегда была поговорка «Бьет — значит, любит», —отметил прокурор области Виктор Морозов. — Надо эти стереотипы ломать и в первую очередь с помощью правоохранителей. Кто, как не прокурор или участковый инспектор, эффективно поговорит с обиженной женщиной, дети которой не ночуют дома, потому что отец — пьяница и дебошир устраивает скандалы?

В подавляющем большинстве случаев, отмечалось на коллегии, основная причина совершения преступлений — злоупотребление алкоголем.

Как показывает практика, систематические семейные конфликты чаще всего происходят из-за отказа пострадавших от домашнего насилия написать заявлениев милицию о привлечении скандалистов к ответственности. Те в свою очередь чувствуют безнаказанность и продолжают держать в страхе членов семьи. Однако с заявлениями можно и нужно обращаться в органы внутренних дел, учреждения образования, здравоохранения, прокуратуру.

Когда жертвы находятся в материальной зависимости, испытывают страх перед дебоширом, прокурор вправе без заявления от пострадавшего возбудить уголовное дело, начать административный процесс в отношении обидчика.

Если раньше о кризисных комнатах, горячих линиях для жертв домашнего насилия и не слышали, то сейчас все это есть и активно работает. Как итог, трагедий в семьях можно избежать. Одна из наиболее действенных мер разрешения семейных конфликтов — вынесение защитных предписаний, которые позволяют на законных основаниях оградить жертву от совместного проживания с тираном. Могут быть установлены и ограничения на пользование совместным имуществом, на общение по телефону или в интернете. Также на протяжении многих лет используются такие формы профилактики, как направление в лечебно-трудовые профилактории, ограничение пьяниц в дееспособности.