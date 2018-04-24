Топ-5 самых прибыльных акционерных обществ Гомельской области

Большинство открытых акционерных обществ Гомельской области уже опубликовало результаты хозяйственной деятельности за 2017 год. «Деловой Гомель» проанализировал бухгалтерские отчетности крупнейших гомельских предприятий и составил рейтинг самых прибыльных акционерных обществ Гомельской области. Рейтинг составлен по сумме полученной прибыли до налогообложения.

ТОП-5 акционерных обществ Гомельской области по сумме прибыли, тыс. руб.





В очередной раз самым прибыльным открытым акционерным обществом Гомельской области стал Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сумма прибыли до налогообложения нефтепереработчика превысила 180 млн рублей.

Второе место по заработанной прибыли несколько лет подряд занимает Гомельтранснефть «Дружба». В 2017 году размер прибыли до налогообложения транспортировщика нефти составил почти 130 млн рублей.

Третье место с 36 миллионам полученной прибыли занял «Гомельский химический завод». Прошедший год для предприятия можно назвать успешным, поскольку прибыль до налогообложения увеличилась более чем в полтора раза.

Еще более привлекательная динамика прибыльности в 2017 году наблюдалась в ОАО «Мозырьсоль». По сравнению с 2016 годом предприятие увеличило прибыль почти в два раза.

В пятерку самых прибыльных открытых акционерных обществ Гомельской области также вошла кондитерская фабрика «Спартак». 15 миллионов полученной прибыли также являются для данного предприятия существенным шагом вперед.