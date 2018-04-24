В Гомеле — первые подтопления жилых домов, в ближайшие дни уровень воды в Соже достигнет пика и пойдет на спад

В Гомеле зарегистрированы первые подтопления из-за роста уровня реки Сож. Случаи затекания воды на подворья пока единичны и не создают ощутимых проблем для живущих здесь людей. К слову, городские власти готовы к любому развитию ситуации:

— Основные территории возможных подтоплений — это низменные кварталы, прилегающие к реке: Монастырек, Якубовка, а также улица Луговая, — рассказали в горисполкоме. — Предварительно здесь были реализованы необходимые подготовительные мероприятия для минимизации последствий паводка. Проведена прочистка ливневых и стоковых колодцев, канав; устройство дамбы и противопаводковой насыпи. Также определён порядок отселения людей в случае необходимости.

Однако серьезных поводов для беспокойства нет. По оперативным данным гидрологов, в ближайшие дни на Соже завершится формирование максимального уровня воды весеннего половодья. Река еще поднимается, но уже с гораздо меньшей интенсивностью, нежели неделю назад — подъем колеблется от 1 до 3 сантиметров в сутки.

В целом паводковая ситуация стабилизировалась. Новые факты подтоплений единичны. Отмечаются они преимущественно по Сожу и Днепру, где на отдельных участках уровень воды еще растет. Тем временем на остальных реках регистрируется спад на 1 — 19 сантиметров за сутки. Постепенно вода уходит из большинства подтопленных районов. На сегодня в зоне весеннего разлива рек на Гомельщине остаются 12 участков дорог и 142 подворья. Самые масштабные подтопления ныне отмечались в Добрушском районе, где вода «накрыла» 85 подворий.