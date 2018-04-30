Опережая свои желания. Онлайн-кредит от Альфа-Банка
- 30 апреля 2018, 09:00
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Люди в материале: Ольга Филипенко (1)
Места: Гомель (22195)
Метки: Общество (29814), Экономика (13309), Главное (5862), Реклама (225)
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Гомельский чиновник пустился в бега после выступления Лукашенко?
После игр у фонтана у ребенка разъело жилетку. Что за опасную жидкость спасатели нашли на Привокзальной площади?
Еще одно дело о коррупции на Гомельщине: под следствием экс-глава комитета экономики облисполкома