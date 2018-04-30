Опережая свои желания. Онлайн-кредит от Альфа-Банка

Скорость стала важной переменной современной жизни. Купить, выучить, поехать — всё это невозможно отложить на завтра. Здесь и сейчас решает все задачи мгновенный онлайн-кредит от Альфа-Банка.

Механизм максимально удобный и цифровой — всё совершается без визита в отделение банка, через мобильное приложение INSYNC.BY на своем смартфоне. Онлайн-кредит предоставляется на сумму от 100 до 5000 рублей на срок до пяти лет, справка о доходах и поручители не нужны. Весь процесс — от подачи электронной заявки до поступления денег на карточку занимает не более двух минут. Рассмотрение заявки банком — 7 секунд. После принятия положительного решения, деньги поступают на счет моментально, их можно снять наличными или тратить с помощью карточки Альфа-Банка, а также перевести на любой счет или оплатить услуги в ЕРИП прямо в INSYNC.BY.

Погасить кредит можно в любое время без комиссии через ЕРИП либо картой любого белорусского банка в мобильном банке INSYNC.BY.

«INSYNC.BY предложил очередное решение, сокращающее привычный процесс до 7 секунд. Благодаря мгновенному онлайн-кредиту, можно располагать своим временем и не ограничивать свои желания», — отметила руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка Ольга Филипенко.

Жители Беларуси, которые пока не стали клиентами Альфа-Банка, но хотят получить моментальный онлайн-кредит, могут скачать мобильный банк Insync.by в Google Play либо App Store и заказать бесплатную платежную карточку А-курс с доставкой на дом. А после получения карточки, заполнить электронную заявку на кредит.