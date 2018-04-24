Гомельская область — самый большой должник по оплате электрической и тепловой энергии
- 24 апреля 2018, 10:09
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Из Гомельского облисполкома уволена крупная чиновница — председатель комитета по экономике
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