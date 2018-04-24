Гомельская область — самый большой должник по оплате электрической и тепловой энергии

  • 24 апреля 2018, 10:09
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По итогам первого квартала 2018 года Гомельская область обеспечила наименьшую степень оплаты потребленной электрической и тепловой энергии.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, за январь-март 2018 года потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 2,5 млрд рублей, уровень оплаты составил 97,8%. Задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 апреля 2018 года составила 989 млн рублей.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры — 91,6%, Минсельхозпрода — 94,8%, концерна «Беллегпром» — 96,3%, Белкоопсоюза — 96,1%, Госкомвоенпрома — 99,8%, НАН Беларуси — 95,6%.

Организациями коммунальной формы собственности за 3 месяца 2018 года 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию не обеспечен по всем областям республики и по г. Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 97%, по Витебской области — 92,3%, по Гомельской области — 89,3%, по Гродненской области — 95,3%, по Минской области — 93,9%, по Могилевской области — 94,2% и по г. Минску — 96,6%.


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