Гомельчане направили обращение за установку мемориальной доски Палуте Бодуновой

  • 24 апреля 2018, 09:53
  • 978
  • 1


В марте 2018 года состоялся исторический вечер в честь 100-летия провозглашения Белорусской народной республики (БНР). По результатам встречи учреждение «Центр регионального развития ГДФ» и гомельское отделение «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» выступили с предложением установить мемориальную доску первой белорусской женщине-министру, заместителю председателя Народной Рады БНР.

Под петицией подписалось 231 человек, а учреждение «Центр регионального развития ГДФ» направило обращение о технических вопросах реализации идеи. В случае одобрения Гомельского горисполкома установления мемориального знака, активисты начнут сбор средств и объявят конкурс на лучший эскиз с привлечением местных средств массовой информации, общественных организаций и других заинтересованных.



gomel.today
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22156)

Метки: Гражданское общество (1892), Главное (5846)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 24/04 - 24/04:

Самое читаемое