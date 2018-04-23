В УКСе города Гомеля рассказали, какие соцобъекты введут в строй в 2018 году

В Гомеле продолжается строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры. В нынешнем году в 104-м микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию отдельно стоящий детский сад на 190 воспитанников, а в центре города сдать комплекс областной детской клинической больницы. Руководители управления капитального строительства города Гомеля не делают тайны из своих планов, готовы делиться ими с горожанами и обсуждать.
Больница, поликлиника, детский сад
— Самый ожидаемый объект года — областная детская клиническая больница на улице Жарковского, — подчеркнул директор городского УКС Владимир Сеноженский. — С больницей граничит ещё одна стройка: здание бывшего родильного дома на улице Советской, которое планируется передать в ведение управления Следственного комитета по Гомельской области. Здание практически полностью перестроено и перепланировано. Осталось выполнить работы по отделке фасада, благоустройству прилегающей территории. К началу лета объект будет готов полностью.
На декабрь запланировано открытие в 104-м микрорайоне полноценного детского сада. На этот раз отдельно стоящего, с вместимостью втрое больше открытого в конце прошлого года. Средства выделяются из бюджета Гомельской области.
Дошкольное учреждение разместится на внутриквартальной территории недалеко от въезда в микрорайон. Ориентиры — супермаркет и только что построенный многоэтажный дом для льготных категорий граждан (КПД-21), среди которых немало многодетных. Так что объект придётся кстати.
Рассматриваемый проект дошкольного учреждения ещё ни разу не применялся. На площади 0,8 га вырастет разновысотное здание от одного до трёх этажей. Общая площадь — 3 тыс. квадратных метров, где будут размещены залы для занятий музыкой и проведения массовых мероприятий, групповые комнаты. Пищевой и хозяйственный блоки вынесены отдельно и отвечают всем строительным и санитарным нормам. Эскизное решение заказчик строительства в лице УКСа уже опубликовал.
Территорию огородят от посторонних, выполняя ещё и современные требования к безопасности объекта. Ну а от природных неблагоприятных явлений защитят теневые навесы. Если строители уложатся в определённый для них финансовый предел, то можно будет говорить о распространении опыта.
Взрослая поликлиника в микрорайоне № 17 растёт медленно, но всё-таки растёт. Выделенных на этот год средств из республиканского и областного бюджетов хватит приблизительно на 80% объёма строительно-монтажных работ.
— Этого достаточно на чисто внешнюю полную готовность здания, которое не будет портить облик города. Но ещё понадобятся средства на чистовую отделку помещений, благоустройство прилегающей территории, закупку оборудования. Главное, что все основные системы будут смонтированы, и здание больше не пострадает от внешней среды, — объяснил Владимир Сеноженский.
Закрываем микрорайоны, начинаем реновацию
Строительных площадок под многоэтажное жильё в микрорайонах и массивах комплексной застройки в Гомеле практически нет. В том же 104-м микрорайоне их осталось всего под четыре дома. В этом году там построят один дом с государственной поддержкой, правда, впечатляющий — 18-этажный площадью 7200 кв. м жилья. Миссию доверили Гомельскому ДСК.
Шведская Горка примет в этом году новосёлов в три дома: один коммерческий и два для нуждающихся, которым помощь окажет государство. Последние — 16-этажные «свечки» от ДСК. Больше пока не предвидится.
В конце 2017 года корректировка плана детальной планировки Шведской Горки прошла государственную экспертизу. Сейчас разрабатывается проект застройки. Корректировка позволила несколько уплотнить многоэтажными домами центральную часть массива, расположить дома в микрорайонах №№ 59а и 59б. Общая площадь жилья увеличилась на 230 тыс. «квадратов».
Однако микрорайоны с буквенными индексами потребуют ещё намыва грунта, а это чрезвычайно дорого. Без инженерной подготовки можно будет возвести всего 60 тыс. кв. м, то есть не более 20 секций. В запасе остаётся совсем немного земельных участков.
Есть ещё микрорайон на улице Федюнинского, где в этом году будут вводиться три дома, два из которых с господдержкой, но там и весь микрорайон рассчитан на десять домов. Так или иначе, придётся уплотняться, сносить частный сектор.
— Сейчас 90% программы УКСа по строительству жилья завязано на сносе индивидуальных домов, — уточнил Владимир Сеноженский. — Но дело движется. Началось строительство многоэтажного жилья в районе улицы Гомельской, где секции будут 14-этажными. Секции вдоль улицы Барыкина будут зеркальными по отношению к уже существующему дому в районе кинотеатра. На первых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. К слову, встроенные помещения в сданном доме выкуплены полностью, и в них уже открылись магазины. Если всё пойдёт по плану, продолжим готовить площадку под будущее строительство до перекрёстка с улицей Лермонтова, а при достаточном финансировании — и до Украинской на участках, где это позволят сделать сети.
Куйбышевский проезд и параллельные ему улицы и проезды начнут сносить не ранее чем через три-четыре года. Но его многоэтажное будущее уже тоже просматривается. Причём интересное с архитектурной точки зрения. Реконструкция улиц Хмельницкого и Полесской — более отдалённая перспектива. Но развязка в районе Полесского путепровода продолжает обретать свои запланированные черты. Например, расширить улицу Шевченко до четырёх полос и сделать спуск на неё с путепровода могут уже в этом году.
Точечное уплотнение затронет участки на улицах Разина, Красная — Докутович. О других говорить рано.
Всё вышеизложенное говорит о том, что в Гомеле сейчас, да и в перспективе, не будет ощущаться дефицит нового жилья. Свободные квартиры есть в наличии как в УКСе города Гомеля, так и у Гомельского домостроительного комбината.
Самое обсуждаемое
Абсурд абсурдов: 8 витеблян признали виновными в «несанкционированном» распитии чая дома
Гендиректор гомельского ЖКХ: В критическом состоянии находятся 350 дворов
Полоцкие чиновники закупили для субботника себе и Кочановой польские куртки по $50
«Каждый десятый был бы рад ликвидации Беларуси». Как белорусы относятся к своему государству
Уличенный СМИ в пьяном дебоше начальник Октябрьского РОВД официально «находится на больничном»
МВД: Экс-председатель Гомельского райисполкома брал взятки около трех лет
6 причин, почему актрисе, получившей дубинкой по голове, отказали в возбуждении уголовного дела