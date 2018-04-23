В УКСе города Гомеля рассказали, какие соцобъекты введут в строй в 2018 году

В Гомеле продол­жается строительство объектов социаль­ной и транспортной инфраструктуры. В нынешнем году в 104-м микрорайоне планируют вве­сти в эксплуатацию отдельно стоящий детский сад на 190 воспитанников, а в центре города сдать комплекс област­ной детской клинической больницы. Руководители управления капитально­го строительства города Гомеля не де­лают тайны из своих планов, готовы де­литься ими с горожанами и обсуждать.

Больница, поликлиника, детский сад

— Самый ожидаемый объект года — областная детская клиническая больни­ца на улице Жарковского, — подчеркнул директор городского УКС Владимир Се­ноженский. — С больницей граничит ещё одна стройка: здание бывшего родильно­го дома на улице Советской, которое пла­нируется передать в ведение управления Следственного комитета по Гомельской области. Здание практически полностью перестроено и перепланировано. Оста­лось выполнить работы по отделке фа­сада, благоустройству прилегающей тер­ритории. К началу лета объект будет го­тов полностью.

На декабрь запланировано открытие в 104-м микрорайоне полноценного дет­ского сада. На этот раз отдельно стоя­щего, с вместимостью втрое больше от­крытого в конце прошлого года. Сред­ства выделяются из бюджета Гомельской области.

Дошкольное учреждение разместится на внутриквартальной территории неда­леко от въезда в микрорайон. Ориенти­ры — супермаркет и только что постро­енный многоэтажный дом для льготных категорий граждан (КПД-21), среди кото­рых немало многодетных. Так что объект придётся кстати.

Рассматриваемый проект дошкольно­го учреждения ещё ни разу не применял­ся. На площади 0,8 га вырастет разновысотное здание от одного до трёх этажей. Общая площадь — 3 тыс. квадратных ме­тров, где будут размещены залы для заня­тий музыкой и проведения массовых ме­роприятий, групповые комнаты. Пищевой и хозяйственный блоки вынесены отдельно и отвечают всем строительным и са­нитарным нормам. Эскизное решение за­казчик строительства в лице УКСа уже опубликовал.





Территорию огородят от посторонних, выполняя ещё и современные требования к безопасности объекта. Ну а от природ­ных неблагоприятных явлений защитят теневые навесы. Если строители уложат­ся в определённый для них финансовый предел, то можно будет говорить о рас­пространении опыта.

Взрослая поликлиника в микрорайоне № 17 растёт медленно, но всё-таки растёт. Выделенных на этот год средств из ре­спубликанского и областного бюджетов хватит приблизительно на 80% объёма строительно-монтажных работ.

— Этого достаточно на чисто внеш­нюю полную готовность здания, которое не будет портить облик города. Но ещё понадобятся средства на чистовую отдел­ку помещений, благоустройство приле­гающей территории, закупку оборудова­ния. Главное, что все основные системы будут смонтированы, и здание больше не пострадает от внешней среды, — объяс­нил Владимир Сеноженский.

Закрываем микрорайоны, начинаем реновацию

Строительных площадок под многоэтажное жильё в микрорайонах и массивах комплексной застройки в Гомеле практически нет. В том же 104-м микрорайоне их оста­лось всего под четыре дома. В этом году там построят один дом с государствен­ной поддержкой, правда, впечатляю­щий — 18-этажный площадью 7200 кв. м жилья. Миссию доверили Гомельскому ДСК.

Шведская Горка примет в этом году новосёлов в три дома: один коммерче­ский и два для нуждающихся, которым помощь окажет государство. Последние — 16-этажные «свечки» от ДСК. Больше пока не предвидится.

В конце 2017 года корректировка пла­на детальной планировки Шведской Гор­ки прошла государственную экспертизу. Сейчас разрабатывается проект застрой­ки. Корректировка позволила несколько уплотнить многоэтажными домами цен­тральную часть массива, расположить дома в микрорайонах №№ 59а и 59б. Об­щая площадь жилья увеличилась на 230 тыс. «квадратов».

Однако микрорайоны с буквенными индексами потребуют ещё намыва грун­та, а это чрезвычайно дорого. Без инже­нерной подготовки можно будет возве­сти всего 60 тыс. кв. м, то есть не более 20 секций. В запасе остаётся совсем не­много земельных участков.

Есть ещё микрорайон на улице Фе­дюнинского, где в этом году будут вво­диться три дома, два из которых с го­споддержкой, но там и весь микрорай­он рассчитан на десять домов. Так или иначе, придётся уплотняться, сносить частный сектор.





— Сейчас 90% программы УКСа по строительству жилья завязано на сносе индивидуальных домов, — уточнил Вла­димир Сеноженский. — Но дело движет­ся. Началось строительство многоэтаж­ного жилья в районе улицы Гомельской, где секции будут 14-этажными. Секции вдоль улицы Барыкина будут зеркаль­ными по отношению к уже существую­щему дому в районе кинотеатра. На пер­вых этажах предусмотрены помещения для бизнеса. К слову, встроенные поме­щения в сданном доме выкуплены полно­стью, и в них уже открылись магазины. Если всё пойдёт по плану, продолжим го­товить площадку под будущее строитель­ство до перекрёстка с улицей Лермонтова, а при достаточном финансировании — и до Украинской на участках, где это по­зволят сделать сети.

Куйбышевский проезд и параллельные ему улицы и проезды начнут сносить не ранее чем через три-четыре года. Но его многоэтажное будущее уже тоже просма­тривается. Причём интересное с архитек­турной точки зрения. Реконструкция улиц Хмельницкого и Полесской — более от­далённая перспектива. Но развязка в рай­оне Полесского путепровода продолжа­ет обретать свои запланированные чер­ты. Например, расширить улицу Шевчен­ко до четырёх полос и сделать спуск на неё с путепровода могут уже в этом году.

Точечное уплотнение затронет участ­ки на улицах Разина, Красная — Докуто­вич. О других говорить рано.

Всё вышеизложенное говорит о том, что в Гомеле сейчас, да и в перспекти­ве, не будет ощущаться дефицит нового жилья. Свободные квартиры есть в на­личии как в УКСе города Гомеля, так и у Гомельского домостроительного ком­бината.