«Зная наших криворуких мастеров... стрёмно»: гомельчане рассуждают о БелАЭС — видео

Что думают жители Гомеля о строительстве первой беларусской атомной станции в Островце? Гомельский Зелёный портал вышел на улицы города и показал прохожим три фотографии накануне 32-й годовщины самой страшной техногенной катастрофы 20 века — аварии на Чернобыльской АЭС.

Мнения гомельчан разделились, но большинство выссказались против. Чернобыля хватило всем, до сих пор последствия дают о себе знать. Основной аргумент «за» — дешёвая электроэнергия.