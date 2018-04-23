«Зная наших криворуких мастеров... стрёмно»: гомельчане рассуждают о БелАЭС — видео

  • 23 апреля 2018, 18:40
  • 1245
  • 0


Что думают жители Гомеля о строительстве первой беларусской атомной станции в Островце? Гомельский Зелёный портал вышел на улицы города и показал прохожим три фотографии накануне 32-й годовщины самой страшной техногенной катастрофы 20 века — аварии на Чернобыльской АЭС.

Мнения гомельчан разделились, но большинство выссказались против. Чернобыля хватило всем, до сих пор последствия дают о себе знать. Основной аргумент «за» — дешёвая электроэнергия.


Павел Хрустим, Александр Либертад, Гомельский Зеленый портал
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22149)

Метки: Общество (29734)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 24/04 - 24/04:

Самое читаемое