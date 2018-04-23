В Зелёный Берег и на все попутные дачи автобусы поедут через Новобелицу

Пригородные автобусы Гомель — Сады и Гомель — Зелёный Берег по Речицкому проспекту в нынешнем сезоне ходить не будут, сообщает городской журнал «Белка».

Как пояснили в ОАО «Гомельоблавтотранс», отмена сезонных пригородных маршрутов вызвана нестабильным состоянием пролётного моста через Сож на 426 км автодороги М-8/Е95 Граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Ещё в декабре прошлого года было введено ограничение движения по мосту всех видов транспорта с общей фактической массой более 5 т.

В качестве компенсации транспортники увеличили количество отправлений с автовокзала автобусов Гомель — Зелёный Берег, следующих по Черниговскому шоссе. Теперь они стартуют с конечной в 7:45 по будним дням; в 6:45 по выходным; в 9:45 по субботам; в 18:15 ежедневно.