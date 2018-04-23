Гомельский гимназист создал робота-экскурсовода

Робот-экскурсовод гомельского гимназиста Андрея Гончаренко принёс создателю победу на республиканском конкурсе «ТехноИнтеллект», сообщает городской журнал «Белка».

Робота для аудиосопровождения массовых мероприятий, выставок технического творчества и экскурсий в техническом музее представил на прошедшем в Минске IX Республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтеллект» учащийся 9 класса гомельской гимназии № 71 Андрей Гончаренко. Работа «Электронный экскурсовод» отмечена дипломом 1 степени в секции «Радиоэлектроника».

Автор пять лет занимается в одноименной секции областного центра технического творчества детей и молодёжи. Как рассказал Андрей, управление аппаратом сделано им на основе аппаратно-программируемой платформы ArduinoUno в среде разработки Arduino. Проложенный маршрут движения позволит проводить любые экскурсии в зависимости от текущей выставки.

Это не первая его победа. Андрей Гончаренко является победителем третьего этапа республиканской олимпиады по математике и второго этапа по физике, победителем областных турниров юных математиков и физиков, награждён дипломом I степени научно-практической конференции XIX открытого областного конкурса научно-технического творчества учащихся и дипломом III степени по итогам XXII Республиканского конкурса работ исследовательского характера учащихся в секции «Математика».

Добиваться отличных результатов молодому человеку помогает высокая организованность в планировании своей деятельности, увлечение поиском новых решений и собственных открытий, ответственность и стремление к самосовершенствованию. Открытому и дружескому общению с товарищами по классу всё это абсолютно не мешает.