В двух гомельских магазинах будут установлены «Полки добра». Это специальные полки, на которых покупатели могут оставлять продукты для нуждающихся — малоимущих и бездомных.

Как сообщили в Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, «Полки добра» появятся в магазинах «Аркада». 24 апреля в 11.00 одну из них торжественно откроют в магазине на улице Барыкина, 127а, 25 апреля в 12.00 — в супермаркете на улице Кирова, 90а.

Впервые в Беларуси проект был реализован в 2017 году именно в Гомеле. Инициатором стала Гомельская областная организация Белорусского Общества Красного Креста. Тогда полки были установлены в трёх магазинах сети ОАО «Сахарторг»: «Оксана» на улице Барыкина, «Дашенька» на улице Минской и «Наталья» на улице Ильича.

В 2018 году инициатива имеет продолжение благодаря предложению частного предприятия «Контакт».