Гомельский чиновник пустился в бега после выступления Лукашенко?

На прошлой неделе активно обсуждалось дело председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Чиновник сначала пропал, потом был уволен за прогулы, а затем его вроде бы видели в России. Точку в рассуждениях и предположениях поставило МВД, сообщив о задержании бывшего главы Гомельского райисполкома за коррупцию. Подробности дела не разглашаются.

СМИ начали писать о пропаже руководителя районной вертикали 13 апреля. С сайта райисполкома исчезла фамилия Ситницы. Пошли слухи, что и сам Александр Михайлович куда-то запропастился — его уже неделю нет ни дома, ни на работе.

Вечером 13 апреля облисполком подлил масла в огонь: «Александр Ситница освобожден от занимаемой должности за грубое нарушение своих трудовых обязанностей (прогулы)».

Чиновников такого ранга назначает президент. Он и снимает. И вряд ли без его согласия на председателей райисполкомов надевают наручники. Только с чем связана пропажа чиновника, его бегство в Россию?

По этому поводу есть разные версии. Одной из них — фантастической для тех, кто не живет в Беларуси, но понятной для жителей Синеокой — с Naviny.by поделился источник, близкий к бывшему районному руководству.

«У человека сдали нервы. Он реально тяжело и напряженно работал. Это понятно — ситуация в Гомельском районе была последнее время напряженной. В феврале ходили слухи об африканской чуме свиней на крупнейшем предприятии — совхозе-комбинате „Сож“. Поголовье вырезали, чуму власти не признали. Объяснили, что свиньи „пошли в минус“ из-за модернизации самортизированных зданий, свиней переселили на другие площадки или отправили под нож. Затем Россельхознадзор стал предъявлять претензии и упрекать белорусские власти в сокрытии вспышек АЧС», — рассказал источник.

Последней же каплей для Александра Ситницы, по словам собеседника, стало участие в республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны. Мероприятие 3 апреля проводил президент, который привычно «рвал и метал», угрожал чиновникам тюрьмой, призывал «лучше быть нищими здесь, чем богатыми за решеткой».

За коррупцию, говорил президент чиновникам, «пощады не ждите». По его словам, в некоторых регионах страны «люди уже стонут». «Я уже проинформирован по десятку здесь сидящих <...> Дела нет, результатов нет, а он при людях, начиная от бани и заканчивая собственным, и для детей, и для себя жильем, указания раздает», — возмутился глава государства.

На данном совещании присутствовал и Александр Ситница. Он, по слова собеседника Naviny.by, как раз строил баню. И слова президента были для него как гром среди ясного неба.





«Может, он и законно строил, и всё было в порядке с документами. Может, вообще и не его имел в виду президент. Но человек начал нервничать и совершать разные поступки из-за страха. Уволиться не мог — кто бы ему подписал заявление? Решил бежать», — рассудил собеседник.

Есть информация, что задержали Ситницу все же не в России, а на территории Беларуси. Задержание на территории другой страны повлекло бы вопрос экстрадиции, а это не один день. МВД же отрапортовало о помещении бывшего председателя райисполкома под арест 19 апреля.

«Он решил вернуться. Его или уговорили как-то, или дали ложный сигнал, что всё успокоилось, можно возвращаться. Но взяли его в Беларуси, не в России», — добавил источник.

По его словам, виноват, не виноват, но на каждого чиновника есть «папочка», информация из которой может трансформироваться в уголовное дело в тот момент, когда это нужно органам. Возможно, исчезновение и побег Ситницы и вынудили правоохранительные органы пустить «папочку» в дело.

Александр Ситница родился в Куртичах Петриковского района. Окончил БАТУ. Служил на Северном флоте. Трудовую деятельность начал в хозяйстве «Заветы Ильича» инженером по сельхозмашинам. Потом работал бригадиром, заместителем начальника машинного двора, заведующим мастерскими, агрономом, председателем колхоза в Речицком районе, откуда получил назначение в управление сельского хозяйства местного райисполкома. Гомельский райисполком возглавлял с 2009 года.