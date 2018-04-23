Гомельчанин собрал коллекцию миниатюрных деревьев бонсай

Реально ли 20 лет выращивать дерево в цветочном горшке? Гомельчанин Дмитрий Вихарев убедился в этом на своем опыте. Вот уже два десятилетия занимается бонсаем. Бонсай — это искусство выращивания миниатюрной копии настоящего дерева. Сегодня в мастерстве с гомельчанином могут сравниться только два человека в стране. С необычным мастером встретилась Анна Ковалева.

Дмитрий Вихарев сейчас в роли хирурга: одна неосторожность — и маленькое дерево, которое выращивал годами, загублено. Бонсай — искусство кропотливое: помогает вырастить многолетнее дерево в обычном горшке.

Инженер-теплоэнергетик по профессии и философ в душе Дмитрий Вихарев посвятил бонсаю полжизни. В этом деле быстрых результатов не бывает. Например, чтобы из такого образца сделать красивый экспонат, надо еще минимум три года. Полива и обрезки по технологии недостаточно. Приходится при помощи проволоки создавать форму из живого материала.

В Беларуси мастеров по бонсаю такого уровня только три. Пример Дмитрия и вовсе уникальный. За два десятка лет он выработал авторские приемы. Теперь пишет о них книгу. На литературную работу понадобится еще несколько лет. Однако она обещает стать единственной в своем роде, так же, как и растительный фонд Дмитрия, который насчитывает более 200 экспонатов — на сегодня самый большой в стране.

Коллекцию по праву можно считать уникальной. Например, вот это — маклюра или адамово яблоко. Единственное в мире дерево такого вида в стиле бонсай.

Самые маленькие деревья в коллекции высотой 6 сантиметров. Мини-копия обычного вяза формировалась 5 лет. Также есть сигаретное дерево, которое цветет и плодоносит, как и его полноразмерный собрат. Горшки для растений Дмитрий делает сам. Считает их оправой для дерева, которая должна быть определенной формы, гаммы и размера в зависимости от идеи.

Дмитрий Вихарев, мастер по бонсаю: «Каждый из них со своим характером, со своими привычками, особенностями. И иногда они себя так показывают, реагируют на определенные специфические действия. Я вообще считаю, что это живые существа, которые все понимают и общаются между собой. Что-то наподобие детей, только они живут гораздо дольше и остаются уже нашим детям, внукам и правнукам. Это как связь поколений».

Не так давно во Дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка Дмитрия Вихарева. И это уже двенадцатая по счету персональная экспозиция. Ближайшие пять лет мастер будет работать над созданием нового выставочного проекта. В обрамлении деревьев планирует использовать стеклянные сферы. Экспериментальный проект под названием «В шаге от неба» станет первым в своем роде.