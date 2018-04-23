На аэродроме в Зябровке пройдет ежегодный фестиваль MOTORFEST 2018

5 мая на территории взлетно-посадочной полосы в Зябровке будет жарко. Именно в этот день поклонники гонок соберутся на MOTORFEST 2018.

Программа обещает быть насыщенной: мото-джимхан, соревнования по drag racing, автозвуку и тюнингу EMMA, дрифт шоу, стантрайдинг шоу, джип шоу.





Желающие принять участие в заезде еще могут успеть зарегистрироваться и побороться за кубок SDA по дрифту в классе Street (одиночные заезды) и ProStreet (парные заезды). Стоимость участия от 40 до 50 рублей.

Беспокоится о проезде также не стоит. В этот день будет организован проезд автобусом по маршруту кинотеатр «Мир» — Зябровка и обратно. Стоимость проезда — 2 рубля. Первый рейс на Motorfest в 13:30, последний рейс из Зябровки в 21:30. Организаторы обещают, что автобусы будут ходить каждый час.

Стоимость билета 10 рублей, в предпродаже — 8 рублей. Детям до 14 лет вход бесплатный, детей до 16 лет обязательно должны сопровождать совершеннолетние.

Начало в 14.00.

Подробности в социальных сетях.