В Гомеле пособия и пенсии за 9 мая можно будет получить досрочно

«Белпочта» обнародовала график досрочной выплата пенсий (пособий) за 9 мая, сообщает БелТА.

Досрочные выплаты в отделениях почтовой связи Минска начнутся 5 мая.

С 7 мая — в Могилёве и Брестской области.

С 8 мая получить пенсии (пособия) можно будет во всех почтовых отделениях Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей, в сельских отделениях почтовой связи Брестской области.

9 мая будут работать только дежурные отделения.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в саll-центре «Белпочты» по номеру 154.