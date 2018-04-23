В Гомеле пособия и пенсии за 9 мая можно будет получить досрочно

  • 23 апреля 2018, 15:03
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«Белпочта» обнародовала график досрочной выплата пенсий (пособий) за 9 мая, сообщает БелТА.

Досрочные выплаты в отделениях почтовой связи Минска начнутся 5 мая.

С 7 мая — в Могилёве и Брестской области.

С 8 мая получить пенсии (пособия) можно будет во всех почтовых отделениях Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей, в сельских отделениях почтовой связи Брестской области.

9 мая будут работать только дежурные отделения.

О режиме работы отделений почтовой связи можно узнать в саll-центре «Белпочты» по номеру 154.


БелТА
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