Четверо чеченцев нелегально поставляли в Гомельскую область запорную арматуру

  • 23 апреля 2018, 14:46
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Уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность возбудили в отношении четверых россиян. Жителей Чечни подозревают в незаконном получении дохода в размере 27 тыс. рублей.

Сотрудники финансовой милиции выявили, что с 2014 по 2016 годы подозреваемые продавали запорную арматуру от имени могилевских лжепредпринимательских структур. Товар поставляли на предприятия Гомельской и Брестской областей, рассказал замначальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

— В настоящее время проводится предварительное расследование, приняты меры к розыску подозреваемых, — уточнил Шаройкин.

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.


TUT.BY
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Места: Могилев (507), Гомель (22143)

Метки: Криминал (9757)

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