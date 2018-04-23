Жителям Гомеля и области «Белпочта» предложила бесплатно отправить открытки ветеранам, но успеть надо за час

  • 23 апреля 2018, 14:37
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Ко Дню Победы «Белпочта» запустила акцию, в рамках которой жители Гомеля и области смогут бесплатно отправить открытку ветерану.

Сделать это можно будет 4 мая с 15.00 до 16.00 в следующих почтовых отделениях:

  • ГОМЕЛЬ-48 ул. Советская, 8
  • ГОМЕЛЬ-17 пр. Ленина, 49
  • БУДА-КОШЕЛЕВО УПС, ОПС 1 ул. Головачева, 14
  • ВЕТКА УПС, ОПС 1 ул. Октябрьская, 47
  • ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ОПС УРИЦКОЕ м-н Энергетиков, 25
  • ДОБРУШ УПС, ОПС 4 ул. Комарова, 5
  • ЧЕЧЕРСК УПС, ОПС 1 ул. Советская, 17
  • КОРМЯНСКИЙ РАЙОН, ОПС 1 ул. Ленина, 25
  • ЖИТКОВИЧИ РУПС, ОПС 3 ул. К. Маркса, 21
  • ЖЛОБИН РУПС, ОПС 7 ул. Первомайская, 76
  • ОКТЯБРЬСКИЙ УПС, ОПС 1 ул. Дзержинского, 45
  • КАЛИНКОВИЧИ РУПС, ОПС 3 пл. Ленина, 3
  • МОЗЫРЬ РУПС, ОПС 7 ул. Ленинская, 34
  • ЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ОПС 3 ул. Ленинская, 6
  • НАРОВЛЯНСКИЙ РАЙОН, ОПС 1 ул. Октябрьская, 119
  • ЛЕЛЬЧИЦЫ УПС, ОПС 1 УЛ. Советская, 32
  • ПЕТРИКОВ РУПС, ОПС 2 ул. Липунова, 3
  • РЕЧИЦА РУПС, ОПС 3 ул. Советская, 66
  • ЛОЕВ УПС, ОПС 1 ул. Ленина, 25
  • ХОЙНИКИ УПС, ОПС 2 ул. Советская, 68
  • БРАГИНСКИЙ РАЙОН, ОПС 2 ул. Советская, 15
  • РОГАЧЕВ РУПС, ОПС 3 ул. Ленина, 49А
  • СВЕТЛОГОРСК РУПС, ОПС 4 ул. Ленина, 34


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