Утром в Гомеле горело общежитие: эвакуировано 122 человека, из них 23 ребенка — фото

  • 23 апреля 2018, 14:13
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Сегодня утром, примерно в 8.30, на восьмом этаже общежития по адресу пр-т Октября, 46, начался пожар — загорелись постельные принадлежности.

До приезда спасателей из здания было эвакуировоно 122 человека, среди них — 23 ребенка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что виной всему неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе.






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