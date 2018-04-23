Утром в Гомеле горело общежитие: эвакуировано 122 человека, из них 23 ребенка — фото

Сегодня утром, примерно в 8.30, на восьмом этаже общежития по адресу пр-т Октября, 46, начался пожар — загорелись постельные принадлежности.

До приезда спасателей из здания было эвакуировоно 122 человека, среди них — 23 ребенка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причина пожара устанавливается. Не исключено, что виной всему неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе.















