В Гомеле на выходных состоится открытие велосезона

  • 23 апреля 2018, 13:13
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Уже в это воскресенье, 29 апреля, велосипедисты откроют сезон. Старт назначен на 11.00 около медуниверситета, финиш — у Ледового дворца, где будет организована развлекательная программа.

Участникам велопробега предстоит преодолеть дистанцию в 18 километров: от Гомельского государственного медицинского университета (ул. Ланге) по улицам Советской, Федюнинского, Свиридова, Чечерской, по Восточному обходу на улицу Мазурова, финиш — у Ледового Дворца.

Желающих присоединиться к велоколонне просят пройти предварительную регистрацию.

Фото — Наталья Степанцова


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