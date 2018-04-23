«Бил зеркала, стекла, пытался проникнуть в салон авто». В Урицком хулиган за ночь повредил несколько машин, спустя пару часов его задержали — фото

В субботу около полуночи во дворах Урицкого наследил хулиган. «Бил зеркала, стекла, пытался проникнуть в салон авто», — рассказывают в сообществе «Урицкое».

Свои следы злоумышленник оставил по адресу шк. Бульвар, 1 и ул.Садовая, 8. Действовал он около полуночи, примерно с 23.00 до 0.00.

К счастью, хозяева поврежденных авто и очевидцы среагировали быстро и обратились с милицию. Этой же ночью по горячим следам хулиган был задержан.











