«Бил зеркала, стекла, пытался проникнуть в салон авто». В Урицком хулиган за ночь повредил несколько машин, спустя пару часов его задержали — фото

  • 23 апреля 2018, 12:35
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В субботу около полуночи во дворах Урицкого наследил хулиган. «Бил зеркала, стекла, пытался проникнуть в салон авто», — рассказывают в сообществе «Урицкое».

Свои следы злоумышленник оставил по адресу шк. Бульвар, 1 и ул.Садовая, 8. Действовал он около полуночи, примерно с 23.00 до 0.00.

К счастью, хозяева поврежденных авто и очевидцы среагировали быстро и обратились с милицию. Этой же ночью по горячим следам хулиган был задержан.





gomel.today
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Места: Урицкое (31)

Метки: Криминал (9757), Авто (5184)

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