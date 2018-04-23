В Гомеле разыскивают парней, устроивших драку около «Фермы»

  • 23 апреля 2018, 12:15
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В воскресенье, 15 апреля, двое неизвестных парней серьезно испортили досуг гомельчан. Находясь в центре города, вблизи кафе «Ферма» по адресу пр-т Ленина, 10, они затеяли драку, тем самым причинив телесные повреждения пострадавшим.

По данному факту проводится проверка. Если вы узнали парней, попавших в объектив камеры видеонаблюдения, просьба сообщить по телефонам +375 (44) 557-69-82 или 102.



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Места: Гомель (22143)

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