Фотофакт: в Гомеле мужчину в лифте заблокировал... холодильник. Пришлось вызывать спасателей

Вечером 22 апреля по адресу 60 лет СССР, 23 случилось необычное происшествие.

Двое мужчин поднимали холодильник на восьмой этаж. На втором этаже они решили воспользоваться пассажирским лифтом. Холодильник сорвался с рук и ножками застрял в направляющих лифта. Один из друзей оказался в ловушке в кабине.

Из необычного плена освобождать гомельчанина пришлось спасателям. Они спустились в шахту лифта и открутили ножки холодильника.



