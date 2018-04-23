Фотофакт: в Гомеле мужчину в лифте заблокировал... холодильник. Пришлось вызывать спасателей

  • 23 апреля 2018, 12:03
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Вечером 22 апреля по адресу 60 лет СССР, 23 случилось необычное происшествие.

Двое мужчин поднимали холодильник на восьмой этаж. На втором этаже они решили воспользоваться пассажирским лифтом. Холодильник сорвался с рук и ножками застрял в направляющих лифта. Один из друзей оказался в ловушке в кабине.

Из необычного плена освобождать гомельчанина пришлось спасателям. Они спустились в шахту лифта и открутили ножки холодильника.



gomel.today
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Места: Гомель (22143)

Метки: ДТП и ЧП (309)

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