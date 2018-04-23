«Забрал вел и — гнать оттуда!» Гомельчанин, который хочет за 5 лет проехать на велосипеде 100 тыс. км, едет из Владивостока в Гомель и рассказывает о своих злоключениях

  • 23 апреля 2018, 11:49
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В январе «Сильные Новости» рассказывали о гомельчанине, который поставил перед собой серьезную цель — проехать на велосипеде 100 000 километров за пять лет. Сейчас Сергей Ребко возвращается из Владивостока в Гомель: этот участок челенджа составит 9600 км.

О приключениях гомельчанина в России пишет amur.info.


Сейчас Сергей едет по маршруту Владивосток — Хабаровск — Биробиджан — Чита — Улан-Удэ — Иркутск — Красноярск — Кемерово — Омск — Челябинск — Уфа — Тольятти — Пенза — Тамбов — Липецк — Орел — Брянск — Гомель. Расстояние, которое он собирается преодолеть на двухколесном транспорте, составляет 9 600 километров. Началась поездка 8 апреля.


Едет путешественник в одиночку, останавливаясь в гостиницах, встречающихся по пути. С собой у него одноместная палатка — на всякий случай, отмечает Сергей. «Владивосток — Гомель на велосипеде — это моя давняя мечта, и сейчас есть возможность исполнить ее», — пишет он.

В Амурской области Сергей посетил, в частности, Белогорск, где ему устроили теплую встречу. «(...) под Белогорском меня встретили велосипедисты из города и сопроводили до города, собралось 5 человек, посидели в кафе, поговорили вместе, хорошо провели время, молодцы ребята! Оказывается, они постоянно встречают всех велосипедистов, которые проезжают через Белогорск. Не каждый город такое делает, спасибо им», — написал Сергей Ребко.


Впрочем, были в его путешествии через Приамурье и неприятные моменты — например, он увидел, как горят леса. Была у Сергея и неприятная встреча в одном из амурских магазинов.

«Пошел покупать продукты, хожу туда-сюда, ищу, что есть в магазине, и тут меня возле винно-водочного отдела останавливает пьяный парень лет 28 и говорит, что я должен купить коньяк за 11 тысяч, или мы выйдем на улицу, и он меня изобьет. Говорил он уверенно и точно хотел так сделать. Швыряет меня на кассу: типа плати и на выход, держа за капюшон. Вмешались охранники, но они были знакомые, и те сказали: разбирайтесь, как хотите, только на улице. Продавщицам вообще все равно было, что со мной будет, главное — пробить продукты, и на выход. Я уже начинаю набирать в полицию, но с мобильного не набирается. Я уже вот-вот за дверь выхожу, заколотилось сердце, ну, думаю, все, конец моим русским приключениям, точно отберет все деньги, телефон и все остальное. Он меня подстегнул на драку, потому что не выпускал мой капюшон, а душил этим же. И блин, за меня заступились ребята какие-то, они ему в лицо со всей силы врезали, что у него бутылка вывалилась со штанов. Я уже свободен, забрал вел — и гнать оттуда, пока не очнется», — рассказывает о своем приключении путешественник.

В планах у Сергея — проехать на велосипеде всю планету.


amur.info
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