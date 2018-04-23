Не было денег на выпивку с девочками: парень избил и ограбил гомельского таксиста

Как ранее сообщалось, события развивались в августе прошлого года.

Два ранее судимых парня — 26-летний гомельчанин с 23-летним приятелем — уроженцем Хойников, выпили вечером пива. По пути в магазин встретили девушек, предложили познакомиться и вместе выпить. Однако денег на спиртное не хватало.

Чтобы разжиться финансами младший из парней решил вызвать такси. Подружкам сказал, что поедет с другом одолжить денег у знакомого и вернется обратно.

С проспекта Речицкого доехали до частного сектора и высадились на улице Звездной. Затем один из клиентов подошел к таксисту и ударил кулаком в лицо. После вытащил из машины и нанес еще несколько ударов по телу и голове. Второй приятель в этот момент испугался и сбежал с места происшествия.

После того, как избитый таксист потерял сознание, грабитель присвоил его деньги, около 120 рублей, портмоне, мобильный телефон, автомобильный телевизор и пошел пешком назад. К слову, кошелек и телевизор по пути выбросил в мусорный контейнер. По дороге встретил своего приятеля. Вместе вернулись к подружкам и распивали спиртное.

Придя в себя, пострадавший таксист обратился в милицию и сообщил о нападении.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Изначально подозреваемыми по делу проходили два фигуранта. Но в отношении гомельчанина уголовное преследование было прекращено, в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления.

Слушания по уголовному делу проходили в суде Советского района Гомеля. Кроме грабежа в уголовном деле фигурировал эпизод с кражей. Как было установлено, хойникчанин на пляже украл у знакомого кошелек с деньгами. Присвоил себе 40 рублей и 100 долларов.

— По приговору суда, 23-летний уроженец Хойников признан виновным в краже и грабеже, соединенном с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, — сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова. — В качестве наказания за совершенные преступления обвиняемому назначено два года и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также молодой человек пройдет принудительное лечение от токсикомании по месту отбывания наказания. Кроме того суд постановил взыскать в пользу потерпевшего таксиста 340 рублей — в счет возмещения материального вреда и 1000 рублей — морального.